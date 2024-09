Es gehört zu den schöns­ten und erfül­lends­ten Tätig­kei­ten, das Leben von bedürf­ti­gen Men­schen zu ver­bes­sern. Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Mobi­len Pfle­ge­diens­te im Bezirk Gmun­den suchen Verstärkung.

Ihre Tätig­keit ver­leiht Sinn, ist kri­sen­si­cher und stärkt die Kraft der Mensch­lich­keit. „Ich bin schon vie­le Jah­re dabei und ger­ne in der Mobi­len Pfle­ge tätig“, erzählt Mela­nie Schard­ax. Sie sowie ihre Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen sind 365 Tage im Jahr für jene Men­schen da, die ohne frem­de Hil­fe ihren All­tag zu Hau­se nicht mehr allei­ne bewäl­ti­gen kön­nen. Allei­ne im Bezirk Gmun­den betreut das OÖ. Rote Kreuz über 200 Per­so­nen. Es ist das Zwi­schen­mensch­li­che, was den Pfle­ge­be­ruf aus­macht. „Ich schät­ze die Abwechs­lung, das Arbei­ten im Team und die Fle­xi­bi­li­tät bei größt­mög­li­cher Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on, die mir die Ver­ein­bar­keit von Beruf und Fami­lie gut ermög­licht“, sagt sie.

Kar­rie­re im OÖ. Roten Kreuz: Mensch­lich­keit zum Beruf machen

Sta­tis­ti­ken bele­gen, dass die Zahl pfle­ge­be­dürf­ti­ger Men­schen in Ober­ös­ter­reich von der­zeit rund 80.000 bis 2040 auf knapp 126.000 stei­gen wird. Damit wächst auch der Bedarf an Pfle­ge­per­so­nal. Bereits 2030 feh­len im gesam­ten Bun­des­land bei­na­he 10.000 Per­so­nen im Pfle­ge­be­reich. Das bedeu­tet, dass sich der Fach­kräf­te­man­gel zuspitzt. Beson­ders im Bereich der Mobi­len Pfle­ge — weil immer mehr Men­schen ange­ben, mög­lichst lan­ge in den eige­nen vier Wän­den leben zu wol­len. „Die Arbeit Mobi­ler Pfle­ge­kräf­te ist unbe­zahl­bar, abwechs­lungs­reich, stif­tet Sinn und ver­dient höchs­te Aner­ken­nung“, meint Pfle­ge­dienst­lei­te­rin Andrea Pier­in­ger. Der­zeit sucht das Rote Kreuz im Bezirk Gmun­den 8 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in der Mobi­len Pflege.

Mensch­lich, kri­sen­si­cher und sinnstiftend

Inter­nen Befra­gun­gen zufol­ge fin­den sie ein moti­vie­ren­des Umfeld, fami­li­en­freund­li­che fle­xi­ble Arbeits­zei­ten und erle­ben ihre Tätig­keit als sinn­stif­tend und kri­sen­si­cher. Mensch­lich­keit steht an obers­ter Stel­le. Damit liegt das OÖ. Rote Kreuz im Trend. Aktu­el­len Stu­di­en zufol­ge tritt die Sinn­fra­ge bei der Berufs­wahl immer mehr in den Vor­der­grund. Zudem wirkt sich ein Job mit Sinn auch posi­tiv auf die Gesund­heit aus. Eine Lis­te mit offe­nen Stel­len fin­det man im Job­por­tal des OÖ. Roten Kreu­zes www.roteskreuz.at/ooe/jobs