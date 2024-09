Der Dieb­stahl einer wert­vol­len Arm­band­uhr in der Euro­ther­me Bad Ischl am 12. Mai 2024 konn­te nach mona­te­lan­gen Ermitt­lun­gen auf­ge­klärt wer­den. Dank einer auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­te­rin führ­te die Spur zu einem 47-jäh­ri­gen deut­schen Staatsangehörigen.

Am 22. August 2024 erkann­te eine Mit­ar­bei­te­rin der Euro­ther­me Bad Ischl einen Bade­gast, der dem per Öffent­lich­keits­fahn­dung gesuch­ten Tat­ver­däch­ti­gen ähnel­te. Die Poli­zei konn­te dar­auf­hin die Iden­ti­tät des Man­nes klä­ren und in den dar­auf­fol­gen­den Tagen genü­gend Bewei­se sam­meln, um die Ver­dachts­la­ge gegen ihn zu erhärten.

Hausdurchsuchung bringt Erfolg

Am 4. Sep­tem­ber 2024 wur­de an der Wohn­adres­se des Ver­däch­ti­gen im Bezirk Salz­burg-Umge­bung eine Haus­durch­su­chung durch­ge­führt. Obwohl die gestoh­le­ne Uhr nicht gefun­den wur­de, konn­ten ande­re Beweis­mit­tel sicher­ge­stellt wer­den, die den 47-Jäh­ri­gen ein­deu­tig als Täter identifizierten.

Quel­le: LPD OÖ