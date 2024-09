Am Don­ners­tag­mor­gen bedroh­te ein 36-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den im Arbeits­markt­ser­vice (AMS) in Gmun­den einen Mit­ar­bei­ter mit zwei Mes­sern. Durch schnel­les Ein­grei­fen der Poli­zei konn­te der Vor­fall unblu­tig been­det und der Täter fest­ge­nom­men werden.

Gegen 8:55 Uhr am 19. Sep­tem­ber 2024 gin­gen meh­re­re Not­ru­fe bei der Lan­des­leit­zen­tra­le ein. Ein Mann hat­te einen 41-jäh­ri­gen Mit­ar­bei­ter des AMS aus dem Bezirk Vöck­la­bruck in einem schma­len Gang des ers­ten Stocks mit zwei Mes­sern in sei­ner Gewalt. Sofort wur­den meh­re­re Poli­zei­strei­fen zum Ein­satz­ort geschickt.

Polizei beendet Geiselnahme unblutig

Dank der schnel­len und kon­se­quen­ten Anspra­che durch die Poli­zis­ten leg­te der Täter die Mes­ser nie­der und konn­te ohne Wider­stand fest­ge­nom­men wer­den. Der 36-Jäh­ri­ge wur­de nach Abschluss der Ermitt­lun­gen auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels überstellt.

Quel­le: LPD OÖ