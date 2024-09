Gro­ßer Andrang herrsch­te am Sonn­tag, dem 1. Sep­tem­ber, bei der sieb­ten Auf­la­ge der Laa­kirch­ner Hof­ro­as. Mit acht teil­neh­men­den Höfen gab es bei die­ser musi­ka­lisch-kuli­na­ri­schen Genuss­rei­se ein neu­er Rekord.

Zu Fuß, per Rad oder mit den uri­gen Old­ti­mer­bus­sen ging es von Hof zu Hof. Kuli­na­risch wur­de wirk­lich jeder fün­dig: Das Ange­bot reich­te von Pul­led-Pork-Bur­ger und Reh­spe­zia­li­tä­ten über Lin­sen­sup­pe mit Min­ze bis zu fri­schen Bau­ern­krap­fen und Bauernhofeis.

Für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung und gemüt­li­che Stim­mung sorg­ten 145er Blech, der Con­nec­ted Chor, die Huber­tus­blä­ser der Jagd­ge­sell­schaft Laa­kir­chen, die Kuf-Haus-Musi und die Roit­ha­mer Tanz­mu­si. Neben herz­haf­ten Schman­kerln, Ein­bli­cken in die Land­wirt­schaft, Füh­rung durch das Natur­schutz­ge­biet Gmö­ser Moor sowie Wein- und Obst­gar­ten­be­sich­ti­gung und tra­di­tio­nel­ler Musik gab es auch ein Kin­der­pro­gramm mit Rie­sen­sei­fen­bla­sen, Strei­chel­zoo und vie­les mehr. „Bei spät­som­mer­li­chem Wet­ter nutz­ten heu­er wie­der unzäh­li­ge Besu­cher die Gele­gen­heit, regio­na­le Pro­du­zen­ten und ihr Ange­bot haut­nah und genuss­voll ken­nen zu ler­nen. Was die Land­wir­te beson­ders gefreut hat, war das gro­ße Inter­es­se an den Hof-Füh­run­gen“, so die Bilanz von Hof­ro­as-Orga­ni­sa­to­rin Sabi­ne Her­man von der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laakirchen.