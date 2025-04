Unter dem Mot­to „Lebens­Zei­chen“ stellt Karin Moro im Neu­en Rat­haus Laa­kir­chen aktu­el­le Wer­ke aus. Die Künst­le­rin setzt seit 1997 inne­re Bil­der in Pro­sa­ge­dich­te und dann in Web­ar­bei­ten um. Die Kunst zu leben und das Leben in der Kunst aus­zu­for­men sind für sie Zei­chen des Stau­nens über die Wirk­lich­keit; Spu­ren von Träu­men, die die Far­ben des Augen­blicks wider­spie­geln. Da die Bil­der auf kei­nem klas­si­schen Web­rah­men gefer­tigt wer­den, grenzt sie ihre Arbeit von tra­di­tio­nel­ler Webe­rei ab. Jedes Werk besitzt sei­nen eige­nen Rah­men, der spe­zi­ell für die­ses her­ge­stellt bzw. aus­ge­wählt wird. Es ent­steht eine Ver­bin­dung von Innen und Außen und somit ein unkon­ven­tio­nel­les Gesamt­kunst­werk, das nicht aus dem Rah­men fällt. Ihre Tex­te spre­chen vom Ver­such, die­se Intui­ti­on in Wor­te zu fas­sen und fin­den in tex­ti­len Arbei­ten ihren bild­ne­ri­schen Ausdruck.

Die Ver­nis­sa­ge fin­det am Mon­tag, 28. April um 19 Uhr im Neu­en Rat­haus (3. Stock) statt, die Kunst­wer­ke sind bis Ende Juni 2025 zu besichtigen.