Die Gäs­te muss­ten ohne ihren Chef­trai­ner Wolf­gang Pfeil antre­ten, weil der Head­coach in der 1. Run­de mit einer har­ten „Ampel­kar­te“ aus­ge­schlos­sen wor­den war. Sei­ne Schütz­lin­ge kämpf­ten aber beherzt, nach aus­ge­gli­che­nem Beginn bei­der Teams gab Gmun­dens Spiel­füh­re­rin Chris­ti­na Kersch­bau­mer in der 10. und 15. Minu­te die ers­ten „Warn­si­gna­le“ beim geg­ne­ri­schen Tor ab, auch Stef­fi Märzen­dor­fer ver­fehl­te in der 20. Minu­te noch knapp. Eine kur­ze Trink­pau­se ver­schaff­te den „Schwer­ar­bei­te­rin­nen“ eine klei­ne Ver­schnauf­pau­se, ehe in der 29. Minu­te die rou­ti­nier­te Maria­na Pilic (SV Gmund­ner Milch) aus dem Hin­ter­halt die Pan­ta­le­on-Kee­pe­rin bezwang und auf 1:0 stell­te. Die Gast­ge­be­rin­nen hat­ten kom­plett die Spiel­füh­rung an sich geris­sen, in der 35. Minu­te glück­te dann Kersch­bau­mer längst ver­dient ihr 1. Match-Tref­fer und Stef­fi Pesen­dor­fer mar­kier­te mit einem Distanz­schuss noch vor der Pau­se das vor­ent­schei­den­de 3:0.

Gmun­den wech­sel­te ausgiebig

3 Akteu­rin­nen wur­den von Gmun­den-Coach Märzen­dor­fer gewech­selt, auf der Gegen­sei­te über­nahm Kat­rin Lack­ner (St. Pan­ta­le­on) von der Lauf­bahn aus, die Betreu­ung ihrer Team­kol­le­gin­nen, die trotz des Rück­stan­des tap­fer wei­ter­kämpf­ten. Nach der zwei­ten Trink­pau­se in der 65. Minu­te war in der 75.Minute wie­der „Tur­bo“ Kersch­bau­mer auf und davon und stell­te den 4:0‑Endstand her.

Wäh­rend sich Gmun­dens Head-Coach Märzen­dor­fer „über die gelun­ge­ne Heim­pre­mie­re“ sehr freu­te, war auch Ersatz- Trai­ne­rin Lack­ner nicht unzu­frie­den: „Wir haben alle sehr brav gekämpft, auch gegen die Tem­pe­ra­tu­ren, erziel­ten ein bes­se­res Resul­tat als beim letz­ten Test­spiel und sind zufrie­den, weil wir doch als Neu­lin­ge erst am Anfang ste­hen, das Resul­tat geht in Ordnung“.