„Die Kli­ma­kri­se und die über­le­bens­not­wen­di­ge Ener­gie­wen­de stel­len uns als Gesell­schaft vor rie­si­ge Her­aus­for­de­run­gen. Gera­de der Wär­me­sek­tor in Öster­reich ist lei­der auch immer noch von fos­si­len Ener­gien abhän­gig. In einem all­täg­li­chen Bereich – die Gewin­nung von Ener­gie aus Abwas­ser­wär­me – gibt es jedoch unge­nutz­tes Poten­zi­al, mit der wir der fos­si­len Abhän­gig­keit ent­ge­gen­wir­ken kön­nen. Dies betrifft auch die Ver­sor­gung von Gebäu­den mit ther­mi­scher Ener­gie. Die kli­ma­freund­li­che Ener­gie­ge­win­nung von Abwär­me im Abwas­ser­ka­nal oder der Klär­an­la­ge hilft uns eine Reduk­ti­on der CO2-Emis­sio­nen im Wär­me­sek­tor her­bei­zu­füh­ren“, so Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der, der im Umwelt- und Kli­ma-Res­sort des Lan­des Ober­ös­ter­reich eine Erhe­bung zum mög­li­chen Ener­gie­po­ten­zi­al in Ober­ös­ter­reichs Kana­li­sa­ti­on und Klär­an­la­gen in Auf­trag gege­ben hat.

Zur Errei­chung der Kli­ma­zie­le ist es erfor­der­lich, suk­zes­si­ve auf erneu­er­ba­re Ener­gie­trä­ger umzu­stel­len. „Ich bedan­ke mich bei unse­ren Exper­tin­nen und Exper­ten beim Land OÖ für die­se ers­te beein­dru­cken­de Abschät­zung. Es zeigt auf, wie ein wei­te­rer wich­ti­ger Schritt hin zu einer umwelt­ver­träg­li­chen und opti­mier­ten Ener­gie­nut­zung mög­lich sein kann“, ver­weist Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der auf die Erhe­bung, die im Ergeb­nis auf ein Poten­zi­al zur Ver­sor­gung mit ther­mi­scher Ener­gie von 55.000 ober­ös­ter­rei­chi­schen Haus­hal­ten kommt. Im Bezirk Gmun­den sind es sogar 3.848 Haus­hal­te, die durch Wär­me aus Abwas­ser mit Wär­me ver­sorgt wer­den könn­ten. Die poten­zi­el­le Wär­me­leis­tung aus Abwas­ser beträgt im Bezirk Gmun­den dem­nach 33.821 MWh pro Jahr.