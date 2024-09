Der Kai­ser­lauf in Bad Ischl wur­de am am Sonn­tag von einem tra­gi­schen Ereig­nis über­schat­tet. Ein Teil­neh­mer brach plötz­lich zusam­men und ver­starb trotz inten­si­ver Bemü­hun­gen der Erst­hel­fer und Ret­tungs­kräf­te. Die Ver­an­stal­tung wur­de dar­auf­hin abgebrochen.

Wäh­rend ein Groß­teil der Sport­le­rIn­nen und Sport­ler bereits das Ziel im Kur­park erreicht hat­te, kam es trotz sofor­ti­ger Hilfs­maß­nah­men dazu, dass ein Teil­neh­mer auf der Stre­cke ver­starb. Die Lauf­ver­an­stal­tung wur­de abge­bro­chen, die Teil­neh­mer über eine Alter­na­tiv-Stre­cke in den Kur­park geleitet.

Die Sie­ger­eh­rung und das wei­te­re Pro­gramm wur­den dar­auf­hin abge­sagt, statt­des­sen dem Teil­neh­mer mit einer Gedenk­mi­nu­te gedacht wur­de. Die Gedan­ken und die auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me der Orga­ni­sa­to­ren, der gesam­ten #badi­sch­laeuft Crew und der Lauf-Com­mu­ni­ty im Salz­kam­mer­gut sind bei den Hin­ter­blie­be­nen. Aus Respekt vor den Ange­hö­ri­gen wer­den vom Ver­an­stal­ter kei­ne wei­te­ren Daten bekannt gegeben.

Der Dank gilt an die­sem schwe­ren Tag vor allem den Erst­hel­fe­rIn­nen, der Ret­tung, sowie den teil­neh­men­den Läu­fe­rIn­nen für die vor­bild­li­che Arbeit und Dis­zi­plin, sowie allen HelferInnen.