2010 wur­de in Bad Ischl der ers­te Gedächt­nis­par­cours Öster­reichs eröff­net. Für die Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024 haben Schü­le­rIn­nen der HLW Bad Ischl in Zusam­men­ar­beit mit der MAS Alz­hei­mer­hil­fe den Par­cours im Sisi-Park nun neu gestal­tet. Unter der päd­ago­gi­schen­Lei­tung von Gre­gor Stemp­fer und Clau­dia Schmirl (HLW Bad Ischl) sowie Michae­la Bich­ler und Julia Wim­mer-Eli­as (MAS Alz­hei­mer­hil­fe) wur­den die Übungs­ta­feln in der Has­ne­r­al­lee über­ar­bei­tet. Außer­dem waren die Schü­le­rIn­nen der 2. Klas­se der Fach­schu­le für Sozi­al­be­ru­fe erfolg­reich dar­in, die OÖ. Ther­men­hol­ding bzw. das Hotel Roy­al Euro­ther­men­Re­sort Bad Ischl und die Gemein­de Bad Ischl als Spon­so­ren zu gewinnen

Erst­mals auch in eng­li­scher Sprache

Bei den neu­en Übungs­ta­feln kön­nen inter­es­sier­te Per­so­nen jeden Alters ihre geis­ti­ge Fit­ness über­prü­fen und för­dern. „Die Schü­le­rin­nen haben durch inten­si­ve Recher­che, Krea­ti­vi­tät und Empa­thie etwas Posi­ti­ves für die Gemein­schaft geschaf­fen”, betont Stemp­fer die inspi­rie­ren­de Erfah­rung der Gestal­tung und Zusam­men­ar­beit. „Die­ser kurz­wei­li­ge Gedächt­nis­par­cours bie­tet neben hof­fent­lich unter­halt­sa­men Übun­gen auch eine nie­der­schwel­li­ge Mög­lich­keit, um sich den The­men kogni­ti­ves Trai­ning und Demenz­prä­ven­ti­on spie­le­risch im öffent­li­chen Raum zu nähern. Die Übun­gen wer­den zum ers­ten Mal auch in eng­li­scher Spra­che bzw. digi­tal ange­bo­ten“, sagt Gerald Kie­nes­ber­ger, Geschäfts­füh­rer MAS Alz­hei­mer­hil­fe und freut sich über die lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit mit der HLW Bad Ischl und das gro­ße Enga­ge­ment aller Beteiligten.

Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler bedankt sich bei allen Teil­neh­men­den und hebt die Wich­tig­keit die­ser Arbeit für die All­ge­mein­heit her­vor. „Der MAS Gedächt­nis­par­cours ist ein Sozi­al­pro­jekt, das nicht nur einen phy­si­schen Par­cours schafft, son­dern auch einen emo­tio­na­len Raum, der Men­schen mit Alz­hei­mer und Demenz sowie ihren Fami­li­en Unter­stüt­zung, Ver­ständ­nis und Gemein­schaft bie­tet. Für die Erkran­kun­gen gibt es zwar noch kei­ne Hei­lung, aber das indi­vi­du­el­le Trai­ning der geis­ti­gen Fit­ness trägt dazu bei, die Lebens­qua­li­tät zu ver­bes­sern und den Krank­heits­ver­lauf posi­tiv zu beeinflussen.”

Spa­zie­ren und Gehirn trai­nie­ren im Sisipark

Mit den sie­ben Übun­gen betref­fend Lang­zeit­ge­dächt­nis, Krea­ti­vi­tät, Kurz­zeit­ge­dächt­nis, Wahr­neh­mung, Ord­nen und Rech­nen, Bewe­gung sowie Kon­zen­tra­ti­on wol­len die Initia­to­rIn­nen das Trai­nie­ren span­nend und abwechs­lungs­reich gestal­ten. Die Aus­füh­rung die­ser und ähn­li­cher Übun­gen soll­te idea­ler­wei­se zu etwas All­täg­li­chem wer­den, ver­gleich­bar mit dem Gang ins Fitnessstudio.

„Alles, was Spaß macht, merkt sich das Gehirn leich­ter”, beschreibt Demenz­ex­per­tin Bich­ler eine wich­ti­ge Grund­vor­aus­set­zung für die Umset­zung und regt zum mehr­ma­li­gen Wie­der­ho­len an.

Ziel der Koope­ra­ti­ons­in­itia­ti­ve ist es, die geis­ti­ge Fit­ness zu the­ma­ti­sie­ren und die kogni­ti­ven Fähig­kei­ten spie­le­risch zu för­dern, am bes­ten bei einem Spa­zier­gang an der fri­schen Luft.