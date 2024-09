„Unser Ziel ist klar: Ober­ös­ter­reich zum Kin­der­land Nr. 1 zu machen! Und die neu­es­ten Zah­len bei Kin­der­bil­dung und Kin­der­be­treu­ung zei­gen, dass die zuletzt gesetz­ten Maß­nah­men rich­tig waren und im Bezirk Gmun­den ihre Wir­kung zei­gen“, betont Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger. In den letz­ten Mona­ten hat sich fol­gen­des gezeigt: „Es gibt ein deut­lich brei­te­res Ange­bot, mehr Qua­li­tät und mehr Wahl­frei­heit für die Eltern. Für den Bezirk Gmun­den bedeu­tet das, dass nun 456 Kin­der in 22 Ein­rich­tun­gen betreut wer­den kön­nen – und das seit 1. Sep­tem­ber an Vor­mit­ta­gen kos­ten­los“, berich­tet Raf­fels­ber­ger. Über das gesam­te Bun­des­land ste­hen nun 426 Krab­bel­stu­ben mit 848 Grup­pen zur Ver­fü­gung, in denen 8.047 Kin­der betreut und geför­dert werden.

Fast 1.000 Per­so­nen mehr für die Betreu­ung unse­rer Jüngsten

Die ver­bes­ser­ten Rah­men­be­din­gun­gen, vor allem beim attrak­ti­ven Ein­stiegs­ge­halt von 3.200 Euro, haben zu einem Anstieg der Per­so­nal­zah­len von fast +8% (+ 880 Per­so­nen) geführt. Somit sind nun 12.188 Per­so­nen in Ober­ös­ter­reich in unse­ren Kin­der­bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen im Ein­satz für die Betreu­ung und Bil­dung unse­rer Kleins­ten. Das sind so vie­le wie noch nie und spie­gelt sich auch im Bezirk Gmun­den deut­lich wider. Und die Ten­denz ist wei­ter steigend.

Deut­lich bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf

Durch das Maß­nah­men­pa­ket des Lan­des konn­te inner­halb eines Jah­res die durch­schnitt­li­che Öff­nungs­zeit der Kin­der­gär­ten um ein­ein­halb Wochen aus­ge­baut wer­den. „Mit dem Start der kos­ten­lo­sen Krab­bel­stu­be an Vor­mit­ta­gen sind wir unse­rem gemein­sa­men Ziel, Ober­ös­ter­reich zum Kin­der­land Nr. 1 zu machen, einen ent­schei­den­den Schritt näher­ge­kom­men“, betont Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger und ergänzt: „Die bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf, die hohe Zahl an Berufs­ein­stei­gern und der Zulauf in die Ein­rich­tun­gen zeigt, dass die Maß­nah­men wir­ken. Das moti­viert uns noch mehr, wei­ter für unser gemein­sa­mes Ziel, die best­mög­li­che Betreu­ung unser Kleins­ten, zu arbeiten.“

Spit­zen­plat­zie­rung bei der Anzahl der Krab­bel­stu­ben im Bundesländervergleich

Ober­ös­ter­reich liegt mit einer Krab­bel­stu­ben-Grup­pen­grö­ße von nur 10 Kin­dern bei der Betreu­ungs-Qua­li­tät am zwei­ten Platz aller Bun­des­län­der. „Mit der Ein­füh­rung der bei­trags­frei­en Vor­mit­tags­be­treu­ung in den Krab­bel­stu­ben set­zen wir den nächs­ten gro­ßen Schritt auf dem Weg zum Kin­der­land Nr. 1. Damit ermög­li­chen wir für die Eltern von Klein­kin­dern eine bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf. Wir wir­ken so auch ein Stück weit dem Fach­kräf­te­man­gel ent­ge­gen und stär­ken die Wett­be­werbs­fä­hig­keit unse­res Stand­or­tes. Die zusätz­li­chen Kos­ten für die Gemein­den wer­den dabei vom Land Ober­ös­ter­reich über­nom­men“ erklärt Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stelzer.

Bei den Krab­bel­stu­ben­grup­pen hat sich die Anzahl seit 2014 mehr als ver­dop­pelt (2014: 410 Grup­pen; 2023: 848 Grup­pen). Im Ver­gleich zum Vor­jahr ist die Anzahl um 69 Krab­bel­stu­ben­grup­pen gestiegen.

Quel­le: OÖVP Salzkamemrgut