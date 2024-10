Schörf­ling am Atter­see, Ober­ös­ter­reich – Die Agen­tur „Die Gip­fel­stür­mer“ aus Schörf­ling am Atter­see hat einen bemer­kens­wer­ten Mei­len­stein erreicht: Im Jahr 2024 konn­te die jun­ge, inno­va­ti­ve Agen­tur bereits 1000 qua­li­fi­zier­te Bewer­bun­gen für ihre Kun­den gene­rie­ren. Der Erfolg basiert auf einem ein­zig­ar­ti­gen Ansatz, der die Prin­zi­pi­en des Online­mar­ke­tings effek­tiv auf den Arbeits­markt überträgt.

„Wir haben früh erkannt, dass die Mecha­nis­men, die im Online­mar­ke­ting funk­tio­nie­ren, auch im Job­markt erfolg­reich ange­wen­det wer­den kön­nen. Ähn­lich wie bei der Lead-Gene­rie­rung im Mar­ke­ting kön­nen wir Bewer­ber gezielt über digi­ta­le Kanä­le anspre­chen – und das mit beein­dru­cken­der Effi­zi­enz,“ erklär­te Flo Baum­gart­ner, Exper­te für digi­ta­les Recrui­ting und Grün­der der Agen­tur auch zuletzt bei einer Key­note im Star Movie Regau.

100-mal erfolg­reich im Bezirk Vöcklabruck

Beson­ders erfolg­reich war die Agen­tur bereits 2023, als sie 100 erfolg­rei­che Ein­stel­lun­gen im Bezirk Vöck­la­bruck erziel­te. Die Kam­pa­gnen per­for­men beson­ders stark in den Berei­chen Büro und Pro­duk­ti­on bzw. in Indus­trie, Gastronomie/Tourismus und Trans­port­we­sen, wobei es oft gelingt, 20–30 qua­li­fi­zier­te Bewer­bun­gen pro aus­ge­schrie­be­ne Stel­le zu gene­rie­ren. Qua­li­fi­zier­te Bewer­bun­gen bedeu­ten für die Agen­tur, dass bereits im Vor­feld eine Vor­auswahl getrof­fen wird: Über geziel­te Abfra­gen direkt auf Social Media, ins­be­son­de­re auf Face­book und Insta­gram, fil­tert die Agen­tur die Bewer­ber. Die­se durch­lau­fen dann einen moder­nen, effi­zi­en­ten Bewer­bungs­pro­zess, der über eine spe­zi­ell ent­wi­ckel­te Web­ober­flä­che den Kun­den zur Ver­fü­gung steht.

Eli­sa­beth hat eine neue Stel­le und blüht auf

Einer der zufrie­de­nen Kun­den ist Chris­ti­an Prlic, Geschäfts­füh­rer der Fir­ma Car­go­flex in Timel­kam. Mit Unter­stüt­zung der Agen­tur konn­te er kürz­lich zwei LKW-Fah­rer­stel­len erfolg­reich beset­zen und eine Assis­ten­tin für sich gewin­nen. Eli­sa­beth Mein­gas­s­ner (am Foto mit Flo Baum­gart­ner) hat via Social Media eine neue beruf­li­che Her­aus­for­de­rung gefun­den: „Mein neu­er Chef Chris­ti­an ist offen für neue Sys­te­me und erwar­tet von mir auch, dass ich mei­ne Mei­nung ein­brin­ge. Es sind hier sehr moder­ne Denk­an­sät­ze in der Fir­ma“, sagt die neue Mit­ar­bei­te­rin in einem Video auf der car­go­flex Website.

„Nur ein Astro­naut wird schwer zu besetzen“

Auch anspruchs­vol­le Posi­tio­nen wie Dis­po­nen­ten, Kal­ku­lan­ten, Mon­teu­re, Ver­triebs­exper­ten, Diplom­pfle­ge­rin­nen und Wirt­schafts­prü­fer konn­ten erfolg­reich besetzt wer­den. Ins­ge­samt wur­den über 60 ver­schie­de­ne Berufs­bil­der heu­er bereits abgedeckt.

Die Erfolgs­for­mel ist nicht nur für gro­ße Unter­neh­men, son­dern ist auch für klei­ne­re Betrie­be geeig­net, die ihren ers­ten Mit­ar­bei­ter suchen. „Eine Aus­wahl zu haben und das bes­te Puz­zle­teil für das Unter­neh­men zu fin­den, ist in jeder Unter­neh­mens­grö­ße von Vor­teil“, betont die Agentur.

Der Schlüs­sel zum Erfolg: Job­zweif­ler, authen­ti­scher Con­tent, Arbeitgebermarke

Ein zen­tra­ler Bestand­teil der Stra­te­gie von „Die Gip­fel­stür­mer“ ist die geziel­te Anspra­che von soge­nann­ten „Job­zweif­lern“. Die­se Men­schen, die oft unsi­cher sind, ob sie einen beruf­li­chen Wech­sel wagen sol­len, wer­den durch meh­re­re Touch­points via Social Media ermu­tigt, den Schritt zu wagen und es ein­fach zu „pro­bie­ren“.

Das Erfolgs­ge­heim­nis liegt in authen­ti­schen und maß­ge­schnei­der­ten Kam­pa­gnen. Statt auf Stan­dard­lö­sun­gen oder gene­ri­schen Stock-Con­tent setzt die Agen­tur auf ech­ten Video­con­tent, der den ers­ten Arbeits­tag, span­nen­de Pro­jek­te oder das Team authen­tisch in den Vor­der­grund rückt.

Neben schnel­len „Sprint­lö­sun­gen“ für drin­gen­de Per­so­nal­be­dar­fe setzt „Die Gip­fel­stür­mer“ auch auf das The­ma Arbeit­ge­ber­mar­ke, wel­ches durch geziel­te Social-Media-Stra­te­gien inner­halb eines Jah­res einen regel­rech­ten Boost erfah­ren kann.

Zum fei­er­li­chen Anlass der 1000. Bewer­bung gibt die Agen­tur ihr bewähr­tes Sys­tem kos­ten­frei her­aus, um ande­ren Unter­neh­men den Zugang zu die­ser Erfolgs­stra­te­gie zu ermög­li­chen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie unter die­sem LINK.