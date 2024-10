Am 28. Sep­tem­ber 2024 fand auf der Schieß­an­la­ge des Arm­brust­schüt­zen­ver­eins Posern die Ver­eins­markt­meis­ter­schaft im Arm­brust­schie­ßen statt. Sechs von neun Schüt­zen­ver­ei­nen aus Bad Goi­sern nah­men teil, dar­un­ter St. Aga­tha, Unter­joch, Berg, Lasern, Ram­sau und Posern.

Die Ver­eins­meis­ter­schaft bot wie­der eine span­nen­de Mög­lich­keit für die Ver­ei­ne, in freund­schaft­li­chem Wett­kampf auf­ein­an­der­zu­tref­fen. Die Arm­brust­schüt­zen Posern als Gast­ge­ber freu­ten sich über den unfall­frei­en und rei­bungs­lo­sen Ablauf der Ver­an­stal­tung. Ein herz­li­cher Dank gilt allen, die tat­kräf­tig mit­ge­wirkt und am Wett­kampf teil­ge­nom­men haben.

In sechs Durch­gän­gen tra­ten die Schüt­zen gegen­ein­an­der an, wobei jeder 30 Schuss auf das rote Schei­ben­bild abgab. Am Ende sieg­te der Ver­ein St. Aga­tha mit 22 Punk­ten und 670 Krei­sen. Auf Platz zwei lan­de­te Berg (20 Punk­te, 638 Krei­se), den drit­ten Rang beleg­te Lasern (16 Punk­te, 635 Kreise).

Nach der Sie­ger­eh­rung lie­ßen die teil­neh­men­den Schüt­zen den erfolg­rei­chen Tag bei einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein ausklingen.