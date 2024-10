Mit neu­en Pro­gram­men, neu­en Kür­klei­dern und in neu­en, höhe­ren Start­grup­pen stell­te sich das Team des Eis­lauf­ver­eins beim ers­ten Teil­be­werb des Skate Aus­tria Cups, dem Hip­po­lyt Cup in St. Pöl­ten, der span­nen­den Her­aus­for­de­rung. Neben fünf mit Edel­me­tall belohn­ten Küren konn­ten eini­ge wei­te­re Läu­fe­rin­nen mit groß­ar­ti­gen Leis­tun­gen über­zeu­gen. Das Trai­ne­rin­nen­team Sus­an Mason und Naya Zam­borain arbei­te mit den Gmund­ner Läu­fe­rin­nen seit Mona­ten an den beson­ders gelun­ge­nen neu­en Küren.

Vale­rie Rutt­mann (8, Juve­ni­le), Katha­ri­na Fer­ra­ri (9, Pre-Novice), Lilith Kalß (10, Juve­ni­le Mixed) und Emi­lia Kla­dek (12, Pre-Novice Mixed) lie­fen in ihren bis zu 30 Star­te­rin­nen gro­ßen Grup­pen jeweils sou­ve­rän zu Silber.

Die Leis­tungs­klas­se Basic Novice wur­de auf­grund der gro­ßen Anzahl an Star­te­rin­nen geteilt. In der älte­ren Grup­pe lief Lea-The­re­sa Pfaff (14) mit einer blitz­saube­ren Kür zu Gold. Poli­na Zeci­ri (10) und Phil­ip­pa Lang (9) erreich­ten in der jün­ge­ren Grup­pe mit gelun­ge­nen Prä­sen­ta­tio­nen den 5. und 7. Platz.

In der stark besetz­ten Inter­me­dia­te Grup­pe über­zeug­ten Lara Gries­ho­fer (9) als Sechs­te sowie The­re­sa Eck­lbau­er (11) und Marie Mit­ter­bau­er (10).

Rou­ti­nier Marie Födin­ger (14) erreich­te in der 22 Kon­kur­ren­tin­nen gro­ßen und stark umkämpf­ten Leis­tungs­klas­se Advan­ced Novice als Sieb­te die Top Ten.