Die Iron­man-Welt­meis­ter­schaft in Kai­lua-Kona ist für jeden Tri­ath­le­ten ein Traum. Die­ses Jahr hat­te ich das Glück, zum zwei­ten Mal an die­sem legen­dä­ren Ren­nen teil­neh­men zu dür­fen. Qua­li­fi­ziert dafür habe ich mich 2023 beim Iron­man in Irland.

Nach 9 Stun­den, 23 Minu­ten und einem inten­si­ven Kampf gegen mich selbst und die Ele­men­te erreich­te ich über­glück­lich das Ziel in Kailua-Kona.

Schwim­men: Ein gelun­ge­ner Start

Der 3,8 Kilo­me­ter lan­ge Schwimm­stre­cke ins offe­ne Meer war wie immer auf­re­gend. Mit einer Zeit von 1 Stun­de und 6 Minu­ten lag ich im Rah­men mei­ner Erwar­tun­gen. Das Meer prä­sen­tier­te sich zwar rela­tiv ruhig, doch die Begeg­nung mit Qual­len trüb­te das Schwim­m­er­leb­nis etwas. Sti­che am Hals und am Arm waren lei­der die Begleit­erschei­nun­gen die­ses Abschnitts, die auch vie­le ande­re Ath­le­ten zu spü­ren beka­men. Die Sich­tung von Hai­en sorg­te für einen zusätz­li­chen Adre­na­lin­schub, doch eine gro­ße Hor­de Del­fi­ne schirm­te uns Schwim­mer glück­li­cher­wei­se ab. Die Tage vor dem Ren­nen waren geprägt von traum­haf­ten Trai­nings­ein­hei­ten inmit­ten von unzäh­li­gen Del­fi­nen und Schild­krö­ten. Ein­fach traum­haft und unvergesslich.

Rad­fah­ren: Über­ho­len und Kräf­te sammeln

Auf der 180 Kilo­me­ter lan­gen Rad­stre­cke mit doch ca. 1400 Höhen­me­tern konn­te ich mei­ne Stär­ken am Rad voll aus­spie­len und vie­le Plät­ze gut­ma­chen. Die Stre­cke war anspruchs­voll, der schwar­ze Asphalt brann­te förm­lich, ca. 10 Liter Flüs­sig­keit waren not­wen­dig um nicht zu dehy­drie­ren. Aber die Aus­sicht auf die Vul­kan­land­schaft ent­schä­dig­te für alle Anstren­gun­gen. Nach 4 Stun­den und 36 Minu­ten stieg ich vom Rad, um mich dem abschlie­ßen­den Mara­thon zu stellen.

Mara­thon: Der fina­le Kampf zur Ziellinie

Der abschlie­ßen­de Mara­thon war wie immer die größ­te Her­aus­for­de­rung. Nach dem anstren­gen­den Rad­fah­ren merk­te ich schnell, dass mei­ne Bei­ne schwer wur­den, ver­mut­lich habe ich dabei doch ein paar Watt über­pa­ced. Ab ca. Kilo­me­ter 18 wur­de es ein ech­ter Kampf von Ver­pfle­gungs­stel­le zu Ver­pfle­gungs­stel­le. Ab die­sem Zeit­punkt an dem der Kör­per nicht mehr will, und die­ser Punkt kommt in einem Iron­man immer, mal frü­her mal spä­ter, wird es zur rei­nen Kopf­sa­che. Der Wil­le allei­ne brach­te mich nach einer Mara­thon­zeit von 3 Stun­den und 29 Minu­ten schließ­lich zur Ziel­li­nie. Als 57. in mei­ner Alters­klas­se und 255. von ins­ge­samt rund 2500 Star­tern aus 84 Nati­on konn­te ich mei­ne Zeit im Ver­gleich zu mei­ner ers­ten Teil­nah­me um über 10 Minu­ten verbessern.

Fazit: Wie­der ein unver­gess­li­ches Erlebnis

Die Iron­man-Welt­meis­ter­schaft in Hawaii war wie­der ein unver­gess­li­ches Erleb­nis. Die Kom­bi­na­ti­on aus der anspruchs­vol­len Stre­cke, den her­aus­for­dern­den Bedin­gun­gen und der unglaub­li­chen Atmo­sphä­re hat mich an mei­ne Gren­zen gebracht und gleich­zei­tig über mei­ne Fähig­kei­ten hin­aus­wach­sen las­sen. Ich bin unglaub­lich stolz auf mei­ne Leis­tung und freue mich schon auf die nächs­ten Her­aus­for­de­run­gen. Eins weiß ich aber mit Sicher­heit, das war nicht mei­ne letz­te Teil­nah­me auf Big Island, Hawaii. Plä­ne wer­den bereits geschmiedet.

Last but not least, beson­ders dank­bar bin ich mei­nen mit­ge­reis­ten Unter­stüt­zern ohne die ich das nicht geschafft hät­te, mei­nem Sohn, mei­ner Lebens­ge­fähr­tin und mei­nen Eltern mit denen ich auch abseits des Renn­ge­sche­hens eine wun­der­schö­ne Zeit ver­brin­gen durfte.