Der Herbst­aus­flug am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de brach­te die Teil­neh­mer der Tur­ner­mu­si vom Turn­ver­ein Gmun­den 1861 in ein bis­lang weni­ger bekann­tes Gebiet in Kärn­ten. Außer­or­dent­lich herz­lich war der Emp­fang in der Jahn­turn­hal­le in St. Jakob durch die Turn­ge­schwis­ter des ört­li­chen Ver­ei­nes. Nach gegen­sei­ti­gem Erfah­rungs­aus­tausch gab die Tur­ner­mu­si einen Ein­blick in die Volks­mu­sik im Salz­kam­mer­gut und unkom­pli­ziert wur­de die Line Dance Auf­füh­rung der Tur­ne­rin­nen mit den Gmund­nern auf­ge­füllt und belebt. Die Gast­freund­schaft wur­de noch mit eine herz­haf­ten Kärt­ner Jau­se abgerundet.

Eine Wan­de­rung in der Tschepp­a­schlucht am nach­fol­gen­den Tag war durch die Natur­ge­walt des Was­sers geprägt und wur­de immer wie­der mit Aus­bli­cken im herbst­lich gefärb­ten Wald zum Erlebnis.

Die Aben­de ver­ein­te die Rei­se­ge­sell­schaft im Tho­mas­hof zum gemein­sa­men Spiel und Gesang.

Die Rück­rei­se begann mit einer Stadt­füh­rung in Kla­gen­furt, einer Besich­ti­gung des Her­zogs­stuhls im Zoll­feld, das Mit­tag­es­se wur­de im Hirter Bräu ein­ge­nom­men. Über den Neu­mark­ter Sat­tel und Trie­be­ner Tau­ern ging es wie­der zurück in das Salzkammergut.