Am Sams­tag­abend, dem 26.10.2024, kol­li­dier­te ein Zug mit einem Trak­tor, wodurch ein gro­ßes Unfall­sze­na­rio aus­ge­löst wur­de. Zahl­rei­che Per­so­nen wur­den ver­letzt und muss­ten von den Ein­satz­kräf­ten der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und des Roten Kreu­zes befreit wer­den. Die­ses Sze­na­rio stell­te die Ein­satz­kräf­te vor eine rea­li­täts­na­he Her­aus­for­de­rung, um im Ernst­fall opti­mal vor­be­rei­tet zu sein.

Nach der Kol­li­si­on eines Trak­tors mit einem Zug fing die­ser Feu­er. Beschä­dig­te Strom­lei­tun­gen erschwer­ten bei Ber­gung und Erst­ver­sor­gung der Ver­letz­ten den Zugang zu den ver­un­fall­ten Per­so­nen. Die Absi­che­rung und Ber­gung der Ver­letz­ten wur­de von den Feu­er­weh­ren St. Geor­gen im Atter­gau, Straß im Atter­gau, Kron­berg und Atter­see unter­stützt. Die Feu­er­wehr Bad­stu­ben half bei der Ein­satz­füh­rung und stell­te zusätz­lich ihre Droh­nen­ein­heit zur Verfügung.

Vom Roten Kreuz gewähr­leis­te­ten ins­ge­samt zehn Ein­satz­fahr­zeu­ge eine rasche und siche­re Ver­sor­gung der Unfall­op­fer. Auch die Zusam­men­ar­beit und Koor­di­na­ti­on mit dem Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team bei einem so umfang­rei­chen Unfall­sze­na­rio wur­de integriert.

„Ziel die­ser umfang­rei­chen Übung war jeden­falls auch, die Zusam­men­ar­beit und Logis­tik mit den Feu­er­weh­ren zu pro­ben. Zusätz­lich kam auch unser Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team dazu. Die vie­len ver­schie­de­nen Ein­satz­teams so zu orga­ni­sie­ren, dass alle Hand in Hand arbei­ten ist im Kri­sen­fall eine Her­aus­for­de­rung und Vor­aus­set­zung für die effi­zi­en­te Arbeit der Ret­tungs­kräf­te“ erläu­tert Rot­kreuz-Übungs­lei­ter Chris­toph Oster­mann von der Orts­stel­le St. Geor­gen im Atter­gau. Im Vor­feld der Übung wur­den Statist:innen vom RUD OÖ (Rea­lis­ti­sche Unfall­dar­stel­lung) ent­spre­chend gebrieft und geschminkt, um das Sze­na­rio so rea­lis­tisch wie mög­lich zu gestalten.

Über 100 frei­wil­li­ge Ein­satz­kräf­te übten Sams­tag­abend den Ernstfall

Sei­tens Rotes Kreuz waren über 30 Frei­wil­li­ge im Ein­satz. Alle Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen zusam­men­ge­nom­men waren es über 100 Frei­wil­li­ge, die an die­sem Abend ihre Frei­zeit dem Üben des Ernst­falls wid­me­ten. Es hat sich gelohnt, denn die Groß­übung war in allen Belan­gen ein vol­ler Erfolg. Chris­toph Oster­mann zufrie­den: „Ein Dan­ke­schön an die Orga­ni­sa­to­ren, allen mit­wir­ken­den Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen, den frei­wil­li­gen Ein­satz­kräf­ten und den Statist:innen, die mit viel Enga­ge­ment an die­ser Übung teil­ge­nom­men haben. Zusätz­li­cher Dank gilt dem Ver­kehrs­un­ter­neh­men Stern und Haf­ferl für die Bereit­stel­lung ihrer Lokal­bahn und der Metz­ge­rei Mai­er für die Ver­pfle­gung der Ein­satz­kräf­te. Wir sind gut vor­be­rei­tet für einen etwa­igen Ernst­fall, was uns wich­tig ist. Denn die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung ist unse­re obers­te Priorität.“

Wenn Sie Teil die­ser Erfolgs­sto­ry wer­den möch­ten, freut sich das Rote Kreuz auf Ihre Kon­takt­auf­nah­me. Enga­gie­ren Sie sich frei­wil­lig als Rettungssanitäter:in.