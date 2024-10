Schier unglaub­lich was sich am 15.6. 2024 beim RAAM — Race Across Ame­ri­ka abspiel­te und alles begann vor 4 Jah­ren als Flo­ri­an Wer­ner mit einem „Hirn­ge­spinst“ vor sei­ne Frau Bab­si trat. „Schatz, wie wäre es wenn ich mit einem Vie­rer­team 2024 beim Race Across Ame­ri­ka antre­ten wür­de?“ „Ja, träum wei­ter Flo, wird schon wer­den!“ war ihre Ant­wort. Und Flo­ri­an Wer­ner mach­te aus einem Traum Wirk­lich­keit, such­te sich mit Adi Stö­ger, Bern­hard Goll, Peter Bran­den­bur­ger und sich selbst ein Team an aus­ge­wähl­ten Rad­sport­lern, wobei er selbst erst vom Sport­ler zum Rad-Ath­le­ten rei­fen muss­te. Mit zwei Teil­nah­men am RAA — race around Aus­tria 2022 mit Platz 7 und 2023 mit dem sen­sa­tio­nel­len ers­ten Platz war wohl mehr als der Grund­stein für das mega Ereig­nis Race Across Ame­ri­ka gelegt. Ein Team aus 17 Betreu­ern wur­de nach und nach gesucht und gefun­den, die­se sind:

4 Fah­rer (2 x 2er Teams)

1 Crew Chief

je 2 Per­so­nen im Pace Car (4 Pax in Sum­me) Fah­rer, Navigator

je 4 Per­so­nen im Bike Car (8 Pax in Sum­me) Fah­rer, Navi­ga­tor, Logis­ti­ker, Physio

1 kom­plett frei beweg­li­ches Media Team (4 Pax in Sum­me) Fah­rer, Navi­ga­tor, Kame­ra, Foto, Ärztin.

Die vier Spit­zen­sport­ler Adi Stö­ger, Bern­hard Goll, Peter Bran­den­bur­ger und Flo­ri­an Wer­ner wur­den akri­bisch auf den 15.6.2024 vor­be­rei­tet und es gab kein zurück mehr. Ein unvor­stell­ba­rer Auf­wand, der nur gemein­sam mög­lich war und auch gemeis­tert wurde.

Der Tag der Wahr­heit war gekom­men! Die Start­ram­pe mit den vier Öster­rei­chern stand bereit, fünf, vier, drei, zwei, eins und los ging es. Dabei gilt es vom Wes­ten (Oce­an­si­de) so schnell als mög­lich in den Osten (Atlan­tic City) zu radeln. 4.900 km und ca. 50.000 Höhen­me­ter absol­vier­te unser 4er Team. Nicht nur irgend­wie. Es wird von Anfang an auf Pro­fes­sio­na­li­tät geschaut, nichts dem Zufall über­las­sen und das gesam­te Team leis­te­te fast unmensch­li­che Arbeit. Wind, Hit­ze, Käl­te, Müdig­keit, bren­nen­de Son­ne und Dun­kel­heit in der Nacht, dies alles wur­de mit unbän­di­ge Wil­lens­kraft durch­ge­zo­gen. Und nach 6 Tagen, 7 Stun­den und 46 Minu­ten über­quer­te das vier Mann Sport­ler­team die ersehn­te Ziel­li­nie und dies auf dem unglaub­li­chen 2. Gesamt­rang von ins­ge­samt 12 Teams. Der gesam­te Betreu­er­stab umju­bel­te die Rad­ler mit ihren „Hol­ze­seln“, dies sind High­tech Sport­ge­rä­te aus Holz, spe­zi­ell für jeden Fah­rer maß­ge­schnei­dert von Fir­ma MY ESEL GmbH in Traun, die in ganz Ame­ri­ka auch bestaunt wurden.

Und am Don­ners­tag 3.10.2024 wur­de das gesam­te Pro­jekt im, bis auf den letz­ten Platz gefüll­ten, Stadt­thea­ter Gmun­den mit dem gesam­ten 21 köp­fi­gen Team vor­ge­stellt und auch in Form eines sehens­wer­ten Fil­mes prä­sen­tiert. Mode­ra­tor des Abends war Robert Jäger, der eng mit Flo­ro in Ver­bin­dung steht. Als Ehren­gäs­te konn­te er neben Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf auch die Spit­zen­sport­ler im Rad-Extrem­sport Wolf­gang Fasching und Lukas Kauf­mann begrü­ßen. Die gan­ze unglaub­li­che Geschich­te gibt es auch in Buch­form von Autorin Saskia Wie­mann „Visi­on Ziel! Der Weg zum Race Across Ame­ri­ka 2024“ zum Preis von 35,-€ bei www.floro.at. Ein High­light an die­sem Abend war auch die Scheck­über­rei­chung an den Ver­ein „Rol­len­de Engel“, mit dem FLO­RO in enger Ver­bin­dung steht. Von den Spen­den des Abends konn­te eine beacht­li­che Sum­me von 2.470,-€, auf­ge­run­det durch FLO­RO auf € 3000,- an den Obmann Flo­ri­an Aich­horn über­reicht wer­den. Am Schluss der Ver­an­stal­tung gab es Stan­ding Ova­tio­nen für das gesam­te FLO­RO RACIN­G­TEAM und die Mann­schaft signier­te die erwor­be­nen Bücher, die einen rei­ßen­den Absatz fanden!