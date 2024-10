Datum: 15. Novem­ber 2024, 19 Uhr

Ort: Klos­ter­saal Traunkirchen

Ver­an­stal­ter: Inter­na­tio­na­le Aka­de­mie Traunkirchen

Ein­tritt frei, um Anmel­dung wird gebeten

Vor­trags­ti­tel:

Künst­li­che Intel­li­genz und das Mensch­li­che in der Musik

Die KI macht auch vor der Musik nicht halt. Com­pu­ter ver­mes­sen, ana­ly­sie­ren, sor­tie­ren, emp­feh­len, arran­gie­ren, pro­du­zie­ren musi­ka­li­sche Inhal­te und wer­den die digi­ta­le Musik- und Medi­en­welt mas­siv mit­ge­stal­ten. Aber kom­men sie auch an das Herz der Musik her­an — dar­an, was Musik für uns “aus­drückt”, wie Musik als mensch­li­ches Aus­drucks- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mit­tel funk­tio­niert? Und falls ja, was ler­nen wir dar­aus über Musik und unse­re Wahr­neh­mung davon?

Refe­rent: Univ.-Prof. Dr. Ger­hard Widmer

Ger­hard Wid­mer (gebo­ren 1961) stu­dier­te Infor­ma­tik an der TU Wien sowie Com­pu­ter Sci­ence und Musik an der Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin, Madi­son (USA). Seit 2004 ist er Pro­fes­sor und Vor­stand des Insti­tuts für Com­pu­ta­tio­nal Per­cep­ti­on an der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz. Wid­mer ist welt­weit einer der Pio­nie­re der inter­dis­zi­pli­nä­ren For­schung an der Schnitt­stel­le zwi­schen Com­pu­ter­wis­sen­schaf­ten, Arti­fi­ci­al Intel­li­gence und Musik. Für die­se Arbei­ten erhielt er ver­schie­de­ne natio­na­le und inter­na­tio­na­le Aus­zeich­nun­gen, wie unter ande­rem 2009 den Witt­gen­stein-Preis und 2015 ERC Advan­ced Grant des Euro­päi­scher Forschungsrates.

