Am 10. Mai 2025 fand das tra­di­tio­nel­le Mai­wip­ferl­fest der Forst­fach­schu­le Traun­kir­chen am Wald­cam­pus statt – ein belieb­tes Netz­werk-Event für aktu­el­le Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sowie Unter­neh­men aus der Forst­wirt­schaft. Ver­tre­ter renom­mier­ter Betrie­be wie die Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te, Fa. Sturm­ber­ger, Fa. Kram, Fa. Smith Forst­dienst­leis­tun­gen, Forst­be­trieb Trum­mer, EW Droh­ne Pas­si­on und die Fir­ma Lahn­stei­ner prä­sen­tier­ten sich. Auch Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl und Wald­cam­pus­lei­ter DI Flo­ri­an Hader lie­ßen es sich nicht neh­men, das Fest zu besu­chen. Beson­de­res Inter­es­se weck­ten die hand­ge­fer­tig­ten Mes­ser von Alfred Peneder.

Im Rah­men des Tags der offe­nen Tür bot die Schu­le viel­fäl­ti­ge Ein­bli­cke in den Aus­bil­dungs­all­tag. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler demons­trier­ten ihr Kön­nen bei Baum­klet­ter­vor­füh­run­gen, beim Brenn­holz­spal­ten und zer­klei­nern, Kran­fah­ren sowie im Schieß­ka­nal. Für die klei­nen Gäs­te wur­de ein abwechs­lungs­rei­ches Kin­der­pro­gramm gebo­ten: Bar­fuß­weg, Hüpf­burg, Go-Kart-Bahn, Klet­ter­wand, Bogen­schieß-Par­cours und Kin­der­schmin­ken sorg­ten für jede Men­ge Spaß. Auch kuli­na­risch war bes­tens für das leib­li­che Wohl gesorgt – von herz­haf­ten Käse­spätz­le und Wild­bur­gern bis hin zu einer gro­ßen Aus­wahl an Kuchen, Kaf­fee und erfri­schen­den Geträn­ken. Auch musi­ka­lisch wur­de eini­ges geboten.

Ein beson­de­res High­light war in die­sem Jahr die restau­rier­te Zwei-Mann-Motor­sä­ge vom Typ KS 43, Bau­jahr 1953. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler hat­ten das his­to­ri­sche Gerät in ihrer Frei­zeit wie­der instand­ge­setzt und beim Fest ein­drucks­voll vor­ge­führt. Bei der Tom­bo­la gab es tol­le Prei­se zu gewin­nen – dar­un­ter Jagd­be­klei­dung inklu­si­ve Leder­ho­se. Der Haupt­preis, eine hoch­wer­ti­ge Motor­sä­ge, sorg­te für gro­ße Span­nung unter den Gäs­ten. Dank des strah­len­den Son­nen­scheins und der aus­ge­zeich­ne­ten Stim­mung war das Mai­wip­ferl­fest 2025 ein vol­ler Erfolg und wird allen Betei­lig­ten in bes­ter Erin­ne­rung bleiben.

Bleibt noch ein herz­li­ches Dan­ke­schön an die Spon­so­ren zu rich­ten ohne deren Unter­stüt­zung das Mai­wip­ferl­fest in die­ser Form nicht mög­lich gewe­sen wäre: Eco Forst, Lager­haus, Raiff­ei­sen, Her­zog Samen, Bal­lis­tol, Trach­ten­hans, PEFC, Hus­quar­na, Stihl, Pfan­ner, Lan­des­jagd­ver­band OÖ, Aster­alm, Garant Qua­li­täts­fut­ter, Schwar­zen­ber­ger, Hafo, Gru­be Forst, Her­zog, wildlutscher.de, Pferdelutscher.de, Bison, WVwald­ver­band, Hori­do Hunting.