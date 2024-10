Mon­tag­früh wur­de die Feu­er­wehr Rut­zen­moos zu Auf­räum­ar­bei­ten nach einem Ver­kehrs­un­fall auf der B145 alar­miert. Auf­grund eines hef­ti­gen Brems­ma­nö­vers ver­lor der Fah­rer eines LKW die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kam rechts von der Fahr­bahn ab, wo er schließ­lich gegen ein Brü­cken­ge­län­der prall­te. Durch den hef­ti­gen Auf­prall bohr­ten sich Tei­le des Gelän­ders in die Front des Fahrzeuges.

“Nach unse­rer Ankunft sicher­ten wir die Unfall­stel­le ab und ban­den eine grö­ße­re Men­ge an aus­ge­flos­se­nen Betriebs­mit­teln. Der Ver­kehr wur­de wäh­rend­des­sen umge­lei­tet bzw. wech­sel­sei­tig ange­hal­ten. Nach dem Ein­tref­fen eines Spe­zi­al-Abschlepp­un­ter­neh­mens unter­stütz­ten wir die­ses bei der Ber­gung und Ver­la­dung. Dabei muss­ten wir Tei­le des Gelän­ders demon­tie­ren und stark defor­mier­te Fahr­zeug­tei­le mit­tels hydrau­li­schen Sprei­zers entfernen.

Zum Ein­satz kam auch unse­re 20-Ton­nen-Ein­bau­s­eil­win­de des Rüst­fahr­zeu­ges, um den ver­un­fall­ten LKW in eine abschlepp­ba­re Posi­ti­on zu brin­gen. Nach dem Abtrans­port säu­ber­ten wir noch die Stra­ße. Wäh­rend der drei­ein­halb­stün­di­gen Arbei­ten kam es gera­de am Beginn zu einem grö­ße­ren Rück­stau in bei­de Rich­tun­gen”, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: FF Rutzenmoos