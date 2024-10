In einem per­sön­li­chen Gespräch mit Sport­chef Chris­toph Brum­may­er teil­te der bis­he­ri­ge Chef­trai­ner Mar­kus Waldl den Ver­ant­wort­li­chen mit, dass er sein Trai­ner­amt in der Traun­see­stadt mit sofor­ti­ger Wir­kung zur Ver­fü­gung stel­len möchte.

Der Ver­eins­vor­stand des OÖ Ligis­ten (Tabel­len­rang 14) hat die Ent­schei­dung von Waldl, der erst zu Beginn der lau­fen­den Sai­son sein Amt antrat, akzep­tiert und die Zusam­men­ar­beit ein­ver­nehm­lich been­det. “Natür­lich sind wir mit der bis­he­ri­gen Punkt­aus­beu­te alle nicht zufrie­den. Aber gera­de das letz­te Spiel in Weiß­kir­chen, wo wir uns nach einem frü­hen 0:2‑Rückstand noch einen Punkt erkämpft haben, hat gezeigt, dass es in der Mann­schaft passt. Des­halb kommt der Rück­tritt über­ra­schend für uns. Wir bedan­ken uns bei Mar­kus Waldl für sei­nen Ein­satz und wün­schen ihm für die Zukunft alles Gute”, so Obmann Gün­ter Laska.

Der SV Gmund­ner Milch wird nun alles dar­an­set­zen, eine über­zeu­gen­de Lösung für die vakan­te Posi­ti­on des Chef­trai­ners zu fin­den. Bis zur Win­ter­pau­se wird der bis­he­ri­ge Co-Trai­ner Ste­fan Leh­ner mit Unter­stüt­zung von Sport­chef Chris­toph Brum­may­er und Chris­ti­an Schögl die Mann­schaft inte­ri­mis­tisch betreuen.