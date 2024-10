Am 15.11.24 fin­det das Bene­fiz­kon­zert mit der Poli­zei­mu­sik OÖ im GH Forst­in­ger in Roit­ham am Traun­fall statt. Der erfolg­rei­che Teil­neh­mer bei “The Voice of Ger­ma­ny” Jakob Tri­cka ist mit dabei.

Der Rein­erlös der Ver­an­stal­tung wird einer Fami­lie mit behin­der­ten Kin­dern gespendet.