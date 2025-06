Schwer gestürzt ist am Mitt­woch­nach­mit­tag ein jun­ger Motor­rad­len­ker auf einer Boden­wel­le in einer Kur­ve der B144 Gmun­de­ner Stra­ße bei Roit­ham am Traunfall.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­diens­tes, der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 und die Poli­zei wur­den Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem schwe­ren Motor­rad­un­fall bezie­hungs­wei­se einer Per­so­nen­ret­tung aus unweg­sa­mem Gelän­de nach Roit­ham am Traun­fall gerufen.

Ein laut Poli­zei 18-jäh­ri­ger Motor­rad­len­ker war dort offen­sicht­lich auf der B144 Gmun­de­ner Stra­ße, Kema­ting, in Fahrt­rich­tung Stadl-Pau­ra unter­wegs. In der dor­ti­gen Kur­ve ist die Fahr­bahn bereits so stark beschä­digt, dass durch eine ver­scho­be­ne Spur­rin­ne bereits eine beträcht­li­che Boden­wel­le ent­stan­den ist. Der Motor­rad­len­ker kam dort zu Sturz und wur­de gegen die Leit­schie­ne geschleudert.

Der Motor­rad­len­ker kam in der steil abfal­len­den Böschung zum Lie­gen. Das Motor­rad wur­de zurück auf die Fahr­bahn geschleu­dert. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr brach­ten den Ver­letz­ten nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung mit­tels Korb­schleift­ra­ge über die Böschung zurück auf die Stra­ße und in wei­te­rer Fol­ge zum Not­arzt­hub­schrau­ber, mit dem er dann ins Kran­ken­haus geflo­gen wurde.

Die B144 Gmun­de­ner Stra­ße, Kema­ting, war im Bereich der Unfall­stel­le für etwa eine Drei­vier­tel­stun­de nur ein­spu­rig befahr­bar. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr abwech­selnd an der Unfall­stel­le vorbei.

“Schwer ver­letzt wur­de ein 18-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den bei einem Motor­rad­un­fall am 25. Juni 2025 gegen 14:20 Uhr im Gemein­de­ge­biet von Roit­ham am Traun­fall. Der Jugend­li­che fuhr auf der B144 Gmun­de­ner Stra­ße Rich­tung Lam­bach. In der Ort­schaft Kema­ting geriet er bei einer Boden­wel­le ins Schleu­dern. Er prall­te gegen die Leit­plan­ke und wur­de vom Motor­rad geschleu­dert. Meh­re­re Meter vom Motor­rad ent­fernt kam er im abschüs­si­gen Wald­stück zum Lie­gen. Der 18-Jäh­ri­ge erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eingeliefert.”

Quel­le: Poli­zei Ober­ös­ter­reich / Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber