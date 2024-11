Die Cam4Dent Sharks Gmun­den muss­ten am Sams­tag 23.11.2024 zum schwe­ren Aus­wärts­spiel gegen den Vor­jah­res­meis­ter SV Kap­fen­berg antre­ten. Ent­spre­chen­de Span­nung war beim gesam­ten Team sicht­bar. Per­fek­ter Beginn im Eis­sta­di­on Kap­fen­berg und nach 2:23 Spiel­mi­nu­ten Jubel im Shark Lager. Simon Rede­rs idea­les Zuspiel auf Alex­an­der Mack­ner und der Puck zap­pelt im Netz der Gast­ge­ber zum 0:1 für die Sharks. Ein ras­si­ges und äußerst fai­res Spiel wur­de gebo­ten. Es dau­ert bis Minu­te 16:36, da war Marc-And­re’ Dori­on in Puck­be­sitz, Assist zu Moritz Neu­rau­ter und der schießt eis­kalt zum 0:2 für die Cam4Dent Sharks Gmun­den. Dies war auch der Pau­sen­stand nach 20 Minuten!

Im zwei­ten Drit­tel, in Minu­te 28:31 der Anschluss­tref­fer der Haus­her­ren zum 1:2 durch Ste­fan Trost. Die Begeg­nung nimmt wei­ter Fahrt auf. Die rich­ti­ge Ant­wort folg­te durch Mario Pich­ler, der nur 2 Minu­ten spä­ter das Zuspiel von Moritz Neu­rau­ter zum 1:3 für die Gmund­ner Haie im geg­ne­ri­schen Tor plat­zier­te. Und die Sharks haben das Spiel voll im Griff. Eine Minu­te vor Ende des zwei­ten Drit­tels war es Patrick Gaf­fal, der ein idea­les Zuspiel von Mario Pich­ler zum 1:4 für Gmun­den ver­wer­te­te. Gran­di­os. 2. Drit­tel­pau­se und es steht 1:4 für die Gmund­ner Haie!

Am Beginn des letz­ten Spiel­ab­schnit­tes sind die Haus­her­ren auf­ge­wacht. In der 42 Spiel­mi­nu­te ver­kürzt Flo­ri­an Hoppl auf 2:4 und 3 Minu­ten spä­ter folgt der Anschluss­tref­fer durch Pierre Graf zum 3:4. Alles wie­der offen! Aber in der 45. Spiel­mi­nu­te ist Patrick Gaf­fal in Puck­be­sitz, der ver­län­gert auf Bas­ti­an Szie­ber und es steht wie­der 3:5 für die Sharks. Span­nung pur und kaum aus­zu­hal­ten! Und mit einem Dop­pel­schlag von Shark­spie­ler Mathi­as Hai­böck sieg­ten die Cam4Dent Sharks Gmun­den sou­ve­rän mit 7:3. Spie­ler des Tages bei den Sharks wur­de Mathi­as Hai­böck. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an das gesam­te Team der Gmund­ner Haie, die nun die Tabel­len­füh­rung auf 16 Punk­te aus­ge­baut haben.

Nach einer Ver­schnauf­pau­se in der kom­men­den Woche geht es am 7.12.2024 zum Aus­wärts­match gegen den WEV, der mit dem heu­ti­gen 5:0 Erfolg gegen ATSE Graz nun direk­ter Ver­fol­ger der Sharks in der Tabel­le mit 7 Punk­ten ist. ACH­TUNG! Für das Wien­match ist ein Fan­bus vor­ge­se­hen. Inter­es­sier­te Sharks­fans bit­te unter office@traunsee-sharks.com anmel­den. Ein Besuch beim Christ­kindl­markt vor dem Spiel ist ein­ge­plant. Unkos­ten­bei­trag wären € 35,- pro Per­son. Das nächs­te Heim­spiel der Cam4Dent Sharks Gmun­den fin­det am Sams­tag 14.12.2024 im Hai­fisch­be­cken gegen den der­zeit auf Platz 3 der Tabel­le lie­gen­den HDK MARIBOR/Slowenien statt. Also gleich Ter­min vormerken!