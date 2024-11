Bei der Abla­ge von ton­nen­schwe­ren Stahl­trä­gern kam es am Don­ners­tag in Tief­gra­ben zu einem schwe­ren Arbeits­un­fall, bei dem ein 37-jäh­ri­ger Salz­bur­ger ver­letzt wurde.

Der Vor­fall ereig­ne­te sich am 14. Novem­ber 2024 gegen 09:40 Uhr, als der Salz­bur­ger im Rah­men sei­ner Tätig­keit für eine Metall­bau­fir­ma zwei I‑Stahlträger mit einem Gesamt­ge­wicht von etwa zwei Ton­nen lie­fer­te. Gemein­sam mit einem 55-jäh­ri­gen Mit­ar­bei­ter der Fir­ma aus dem Bezirk Vöck­la­bruck woll­te er die Trä­ger von der Lade­flä­che abhe­ben und in der Hal­le able­gen. Der 55-Jäh­ri­ge befes­tig­te die Rund­schlin­gen an den Trä­gern, führ­te die­se in den Kran­ha­ken ein und hob die Last mit einem Steu­er­ge­rät an.

Ver­häng­nis­vol­le Schief­la­ge und Absturz der Last

Der 37-Jäh­ri­ge, der sich auf der Lade­flä­che befand, ver­such­te, das Pen­deln der Trä­ger manu­ell zu kon­trol­lie­ren. Als die Last in eine Schief­la­ge geriet, senk­te der 55-Jäh­ri­ge den Kran ein Stück ab. In die­sem Moment rutsch­te eine der Rund­schlin­gen trotz vor­han­de­ner Sicher­heits­vor­rich­tung aus dem Kran­ha­ken. Ein Stahl­trä­ger schlug auf das rech­te Bein des 37-Jäh­ri­gen, der dar­auf­hin stürzte.

Schwe­re Ver­let­zun­gen und medi­zi­ni­sche Versorgung

Der Mann erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen am rech­ten Ober­schen­kel. Nach der Erst­ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst wur­de er ins UKH Salz­burg gebracht. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men, um die genau­en Umstän­de des Unfalls zu klären.

Quel­le: LPD OÖ