Zu einer span­nen­den und außer­ge­wöhn­li­chen Übung alar­mier­te die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lauf­fen am Mitt­woch, den 20.November, zur Lauff­ner Kir­che. Eben­so nah­men die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf teil.

Als Ein­satz­be­fehl wur­de von der Übungs­lei­tung “Brand Kirch­turm mit ver­miss­ter Per­son” gemel­det. Umge­hend rück­ten die Flo­ria­nis zum Übungs­ort aus. Dort ange­kom­men, berei­te­ten sich zwei Atem­schutz­trupps vor, wovon der ers­te mit einer Schlauch­lei­tung den Kirch­turm hin­auf­stieg und den Brand­herd such­te. Wäh­rend­des­sen mach­te der zwei­te Trupp sich mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra auf den weg, und begann die Per­so­nen­su­che. Beson­ders erschwe­rend war die schma­le und stei­le Trep­pe den Turm hin­auf, wobei immer ein beson­de­res Augen­merk auf das Schlauch­ma­nage­ment gelegt wer­den musste.

Unter­des­sen stell­ten die Kame­ra­den vor der Kir­che eine Was­ser­ver­sor­gung her und mit dem Befehl “Was­ser Marsch” begann der AS Trupp Lauf­fen die Lösch­ar­bei­ten. Kurz dar­auf konn­te “Brand aus” gemel­det wer­den. Der AS Trupp Rei­tern­dorf fand inzwi­schen die ver­miss­te Per­son und brach­te die­se aus dem Übungsobjekt.

Nach Errei­chen des Übungs­ziels wur­de die Ein­satz­be­reit­schaft wie­der hergestellt.

Bei der nach­fol­gend Übungs­nach­be­spre­chung in gro­ßer Run­de wur­de das gesche­hen bespro­chen und Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge aus­ge­tauscht. Es hat­te hier auch jeder noch­mal die Mög­lich­keit, die Gege­ben­hei­ten im Dach­stuhl und Turm zu besichtigen.

Die FF-Lauf­fen bedankt sich bei der Pfar­re Lauf­fen für die zur Ver­fü­gung­stel­lung des Übungsobjekts.