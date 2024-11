Im Okto­ber fand bei der Feu­er­wehr­ju­gend Ott­nang eine span­nen­de 24-Stun­den-Jugend­groß­übung statt.

20 moti­vier­te Kin­der stell­ten sich ver­schie­de­nen rea­li­täts­na­hen Ein­satz­übun­gen, dar­un­ter ein Brand in einem Con­tai­ner, ein Ver­kehrs­un­fall, eine Per­so­nen­ret­tung, eine Fahr­zeug­ber­gung und ein Palet­ten­brand. Die Übun­gen ver­lie­fen wie im All­tag einer Berufs­feu­er­wehr, wobei die Jugend­li­chen die Abläu­fe haut­nah mit­er­le­ben und selbst Hand anle­gen konnten.

Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Am Abend stand ein Besuch in der Aqua­pul­co Ther­me Bad Schal­ler­bach auf dem Pro­gramm. Zwi­schen den Ein­sät­zen war für eine gute Ver­pfle­gung gesorgt, sodass die jun­gen Teil­neh­mer immer gestärkt wei­ter­ma­chen konn­ten. Die posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen bestä­ti­gen den Erfolg der Übung, die auch in Zukunft wei­ter­ge­führt wird.

Ein tol­les Erleb­nis für die Feu­er­wehr­ju­gend, das den Team­geist stärkt und Ein­bli­cke in die wich­ti­gen Auf­ga­ben der Feu­er­wehr gibt!

Fahr­zeu­ge: Kom­man­do, Pum­pe, Tank, MTF

Mann­schaft: 20 Jugend­mit­glie­der & 8 Betreuer

Übungs­dau­er: 24h