Schreck­mo­ment in Alt­müns­ter: Am frü­hen Don­ners­tag­abend wird ein zehn­jäh­ri­ger Bub von einem unan­ge­lein­ten Hund gebis­sen. Mit Ver­let­zun­gen am Ober­schen­kel wird der Bub ins Kran­ken­haus gebracht.

Don­ners­tag­abend herrscht reges Trei­ben vor einem Ver­an­stal­tungs­zen­trum im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter. Ein 66-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den führt einen Hund spa­zie­ren – ohne Lei­ne, ohne Maul­korb, mit­ten in der Men­schen­an­samm­lung. Plötz­lich stürmt der Hund los.

Ver­let­zun­gen am Oberschenkel

Der Vier­bei­ner packt einen zehn­jäh­ri­gen Buben aus dem Bezirk Gmun­den und beißt ihn in den lin­ken Ober­schen­kel. Der Bub wird umge­hend ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht, wo sei­ne Ver­let­zun­gen medi­zi­nisch ver­sorgt werden.

Quel­le: LPD OÖ