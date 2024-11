Das Kaba­rett­fes­ti­val “Lachen ver­bin­det” in Laa­kir­chen klingt mit einem mit­rei­ßen­den Abschluss­abend aus: Fes­ti­val-Host Omar Sar­sam begrüßt den auf­stre­ben­den Kaba­rett-Star Mala­ri­na und „Grand­sei­gneur“ Lukas Reseta­rits. Die­se ein­ma­li­ge Gele­gen­heit für Kaba­rett-Genie­ßer gibt es am Diens­tag, 26. Novem­ber, um 20 Uhr im Kul­tur­zen­trum ALFA Laakirchen-Steyrermühl.

Lukas Reseta­rits, der von Omar Sar­sam als “Kaba­rett­pa­pa” und tief beein­dru­cken­der Geschich­ten­er­zäh­ler beschrie­ben wird, wird die Büh­ne mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Mischung aus fes­seln­den, humor­vol­len Erzäh­lun­gen und sei­nem unver­wech­sel­ba­ren Stil berei­chern. Sei­ne Fähig­keit, kom­ple­xe The­men in all­täg­li­che, greif­ba­re Geschich­ten zu ver­pa­cken, macht ihn zu einem unver­zicht­ba­ren Bestand­teil des Fes­ti­vals. Als Men­tor und Inspi­ra­ti­on für jun­ge Kol­le­gIn­nen hat er das Gen­re mit inno­va­ti­ven Ideen und einem unver­wech­sel­ba­ren Stil berei­chert, was ihm die Aner­ken­nung als einer der Pio­nie­re und Trend­set­ter in der öster­rei­chi­schen Kaba­rett­sze­ne ein­ge­bracht hat. Reseta­rits’ Arbei­ten gehen über blo­ße Unter­hal­tung hin­aus; sie sind oft gesell­schafts­kri­tisch und bie­ten tief­grün­di­ge Ein­bli­cke. Sein Ein­fluss auf das Kaba­rett und die Kul­tur im All­ge­mei­nen ist unbestreitbar.

Mala­ri­na, die sich in kür­zes­ter Zeit als Fix­stern am Kaba­rett­him­mel eta­bliert hat, fügt dem Abend ihre ein­zig­ar­ti­ge künst­le­ri­sche Visi­on hin­zu. Bekannt für ihre Fähig­keit, humor­vol­le und tief­grün­di­ge Bil­der zu malen, wird sie das Publi­kum mit ihrem char­man­ten Per­spek­tiv­wech­sel und der fein­sin­ni­gen Bear­bei­tung bri­san­ter The­men begeis­tern. Ihr Auf­tritt ist ein Zeug­nis ihrer Inte­gri­tät, Ori­gi­na­li­tät und Fri­sche, die Omar Sar­sam schon lan­ge bewundert.

Omar Sar­sam, der maestro­haf­te Gast­ge­ber des Abends, wird nicht nur durch das Pro­gramm füh­ren, son­dern auch gemein­sam mit Lukas Reseta­rits sin­gen, was den Abend zu einem beson­de­ren Erleb­nis macht. Der Abschluss des Fes­ti­vals “Lachen ver­bin­det” ver­spricht, ein unver­gess­li­cher Höhe­punkt zu wer­den, der die Viel­falt und das Talent des Kaba­retts fei­ert und dabei das gemein­sa­me Lachen und die mensch­li­che Ver­bin­dung in den Mit­tel­punkt stellt.

Kar­ten­vor­ver­kauf in der Abtei­lung Kul­tur & Gene­ra­tio­nen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 sowie bei Ö‑Ticket.