Die Gemein­den Laa­kir­chen und Roit­ham sind wirt­schaft­lich star­ke Grund­pfei­ler der Regi­on und gleich­zei­tig auch wach­sen­de Gemein­den. Wenn es nach den bei­den Bür­ger­meis­tern Fritz Feicht­in­ger (Laa­kir­chen) und Tho­mas Avbelj (Roit­ham) geht, dann soll sich das end­lich auch im öffent­li­chen Ver­kehr der bei­den Gemein­den nie­der­schla­gen. Denn in die­sem Bereich orten die bei­den Gemein­den sei­tens des Lan­des star­ke Benach­tei­li­gung. Daher rich­ten bei­de Gemein­den nun eine Peti­ti­on an das Land, in wel­cher sie die OÖ Lan­des­re­gie­rung dazu auf­for­dern, bei zukünf­ti­gen Bestel­lun­gen von Ver­kehrs­dienst­leis­tern die Erreich­bar­keit der Gemein­den Laa­kir­chen und Roit­ham mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln bes­ser zu ver­sor­gen. Wei­ters for­dert die Peti­ti­on das Land auch auf, die vor­han­de­nen Schie­nen (Lam­bach — Roit­ham — Laa­kir­chen) auch für den Per­so­nen­ver­kehr zu öffnen.

Bür­ger­meis­ter Feicht­in­ger und Avbelj wol­len Pro­jekt vorantreiben

„Die Ver­bin­dung Lam­bach — Roit­ham — Laa­kir­chen wäre auch gleich ein Schritt, um lang­fris­tig die Ver­bin­dung wei­ter bis Gmun­den für den Per­so­nen­ver­kehr über die Traun­see­tram zu erschlie­ßen. Für Laa­kir­chen wäre das Pro­jekt eine enor­me Berei­che­rung für unse­re Bevöl­ke­rung“, so Bgm. Ing. Fritz Feichtinger.

Bgm. Ing. Tho­mas Avbelj ergänzt: „Bis eine sol­che Bahn­ver­bin­dung in ent­spre­chend gut aus­ge­bau­tem Takt für den Per­so­nen­ver­kehr zur Ver­fü­gung steht, braucht es eine dem­entspre­chend gut aus­ge­bau­te Bus­ver­bin­dung – sowohl von Lam­bach kom­mend, aber vor allem auch wei­ter nach Gmun­den. Wir hof­fen hier auf ein Ein­len­ken des Landes.“

Peti­ti­on in Gemein­de­rä­ten beschlossen

In bei­den Gemein­den wur­de die Peti­ti­on im Gemein­de­rat auch bereits beschlos­sen. In Laa­kir­chen mit den Stim­men von SPÖ und Grü­nen, in Roit­ham mit den Stim­men von 17 von 19 Gemein­de­rä­ten. (2 Ent­hal­tun­gen ÖVP)

Gemein­den ste­hen bereit — War­ten auf Ant­wort des Landes

Die Gemein­den ste­hen für Ver­hand­lun­gen und kon­kre­te Pla­nun­gen mit dem Land OÖ und wei­te­ren Part­nern bereit. Die Peti­ti­on ist auch bereits im Peti­ti­ons­aus­schuss des Lan­des ein­ge­gan­gen. Nun war­ten bei­de Gemein­den auf die Ant­wort des Landes.