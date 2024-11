Etwa 900 NW-Kicker aus Ver­ei­nen aus ganz Ober­ös­ter­reich und Salz­burg wer­den an den heu­ri­gen SVG Nach­wuchs­hal­len­tur­nie­ren, die an ins­ge­samt 3 Wochen­en­den im Raiff­ei­sen-Sport­park statt­fin­den, teil­neh­men. Bereits am kom­men­den Wochen­en­de, Sa. 23.11 und So. 24.11. stei­gen die U10, U11, U12 Bewer­be, die alle­samt top besetzt sein wer­den. Neben vie­len Ver­ei­nen aus der Regi­on wer­den auch bekannt star­ke NW Teams der AKA SV Ried, Vor­wärts Steyr, SV Grö­dig, Donau Linz und vie­le mehr teil­neh­men. Der SV Gmund­ner Milch und vor­al­lem auch die vie­len NW-Kicker freu­en sich bei frei­en Ein­tritt auf vie­le Besucher.