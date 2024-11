Gleich zu Beginn wur­de dem zahl­reich erschie­ne­nen Publi­kum im Kon­gress- und Thea­ter­haus die Ein­zig­ar­tig­keit die­ses Abends bewusst gemacht, denn Han­nes Holz­bau­ers 3. Kaba­rett­pro­gramm war „Gene­ral­pro­be, Pre­mie­re und letz­te Vor­stel­lung auf ein­mal“. 5 Jah­re nach dem Vor­gän­ger­pro­gramm Magis­ter 2.0 lies der lei­den­schaft­li­che Natur­wis­sen­schaft­ler wie­der tief in die See­le eines Unter­rich­ten­den bli­cken und brach­te viel Amü­san­tes aus dem schu­li­schen All­tag, inter­es­san­te Erkennt­nis­se vom Eltern­sprech­tag mit eingeschlossen.

Man muss dabei auch gut zuhö­ren, denn Holz­bau­ers Humor ist oft dop­pel­bö­dig und tief­grün­dig, man­ches sickert erst nach und nach ins Bewusst­sein des Zuhö­rers – vom Künst­ler frei­lich so beab­sich­tigt und wohl geplant. In sei­nem Bogen „vom Urknall bis über­mor­gen“ kom­men der Ret­tungs­kof­fer der Leh­rer­ge­werk­schaft, in den er selbst noch einen Stör­sen­der zum Deak­ti­vie­ren der Schü­ler­han­dys ein­ge­packt hat, eben­so vor, wie ein „Anti Fah­nen Zuckerl“ für den Tag danach. Eltern auf Selbst­fin­dungs­trip las­sen den Isch­ler wis­sen, dass es nach dem Liacht­bratl­mon­tag neu­er­dings auch einen „Tofu­laib­chen­diens­tag“ gibt.

Es gehört zu Han­nes Holz­bau­ers Cre­do, kei­ne Poli­ti­ker­wit­ze zu machen, daher erklärt er nur in einem Neben­satz für anwe­sen­de Nicht-Isch­ler, dass man bei uns unter dem „Nar­ren­we­cken“ kei­ne Gemein­de­rats­sit­zung ver­steht. In den zwei Mal 50 Minu­ten („Das bin ich so gewohnt“) nimmt er sein Publi­kum als City Gui­de mit zu Isch­ler Bau­sün­den („Die­se Tour hat Stun­den gedau­ert“), zu Glücks- und Unglücks­plät­zen unse­rer Stadt („Wir haben zwei sta­tio­nä­re und einen mobi­len Unglücks­platz“) und macht sich Sor­gen, dass stadt­be­kann­te Süß­spei­sen eines Tages nur mehr in „Car­pac­cio-Stär­ke“ ver­kauft wer­den könn­ten. Heu­te als erfolg­rei­cher Mara­thon- und Berg­läu­fer bekannt, lässt uns Han­nes Holz­bau­er auch tief in die Trau­ma­ta sei­nes eins­ti­gen Turn­un­ter­rich­tes bli­cken („Wozu braucht man den Bock­sprung?“), was dem Publi­kum vie­le spon­ta­ne Lach­sal­ven entlockt.

Der Künst­ler hat­te beschlos­sen, den Rein­erlös die­ses Abends dem Lions Club für eine loka­le Hilfs­ak­ti­on zur Ver­fü­gung zu stel­len, wofür ihm Prä­si­dent Andre­as Wie­der ganz herz­lich dankte.