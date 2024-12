Nach dem tol­len Erfolg des Vor­jah­res gibt es auch die­ses Jahr am Don­ners­tag, dem 12.12.2024 um 18:00 Uhr ein Kon­zert der beson­de­ren Art in der Lour­des Grot­te in Ohls­dorf. Ver­an­stal­ter sind die Natur­freun­de Ohls­dorf mit Man­fred Spitz­bart und sei­nem Team. Danie­la Oberrans­mayr mit Gesang und Quer­flö­te, Danie­la Kon­rad mit Gesang und Gitar­re und Her­mann Höl­ler auf der Gitar­re ver­zau­ber­ten schon letz­tes Jahr die Besu­cher und brach­ten eine beson­de­re Stim­mung in die ehr­wür­di­ge Lour­des Grot­te und wer­den auch 2024 wie­der für den guten Zweck das Publi­kum begeistern.

Der Ein­tritt ist eine frei­wil­li­ge Spen­de, die bedürf­ti­gen Kin­dern in den Slums von Mani­la zugu­te kommt. Las­sen auch Sie sich vom beson­de­ren Advent­kon­zert in der Lour­des Grot­te ver­zau­bern. Sie wer­den es nicht bereuen!