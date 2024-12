Jähr­lich machen in den 16 Tagen vom 25. Novem­ber bis zum 10. Dezem­ber welt­weit Frau­en­in­itia­ti­ven dar­auf auf­merk­sam, dass Frau­en und Mäd­chen am häu­figs­ten von häus­li­cher Gewalt betrof­fen sind.

Die Zah­len der Sta­tis­tik Aus­tria und der auto­no­men öster­rei­chi­schen Frau­en­häu­ser zeich­nen ein erschre­cken­des Bild:

In Öster­reich ist jede drit­te Frau ab 15 Jah­ren von kör­per­li­cher und / oder sexu­el­ler Gewalt betrof­fen. Die Täter sind in den aller­meis­ten Fäl­len im fami­liä­ren und / oder ver­trau­tem Umfeld zu fin­den. Jede vier­te Frau ist Opfer sexu­el­ler Beläs­ti­gung am Arbeits­platz und jede fünf­te Frau ist von Stal­king betroffen.

Die poli­zei­li­che Kri­mi­nal­sta­tis­tik zu Frau­en­mor­den in Öster­reich zeigt einen erschre­cken­den Anstieg: Waren es 2014 noch 19, so wur­de 2023 ein Höchst­stand von 42 ermor­de­ten Frau­en erreicht. 2024 wur­den bereits 24 Mor­de laut Medi­en­be­rich­ten ver­zeich­net. Das Ver­hält­nis zum Täter in den über­wie­gen­den Fäl­len: (Ex) Ehe­mann, (Ex) Lebens­part­ner – fami­liä­res und / oder Beziehungsumfeld.

Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut hat wie jedes Jahr Poli­ti­ke­rIn­nen und Ver­tre­te­rIn­nen des öffent­li­chen Lebens ein­ge­la­den, sich hin­ter die Akti­on „Frei leben ohne Gewalt“ zu stel­len und damit ein Zei­chen zu set­zen, dass häus­li­che Gewalt kei­ne „Frau­en­fra­ge“, ein „Frau­en­pro­blem“ oder eine „Fami­li­en­tra­gö­die“ ist. Häus­li­che Gewalt ist ein Mit­tel, einen ver­meint­li­chen Macht­an­spruch durch­zu­set­zen und Kon­trol­le über die Part­ne­rin zu erlan­gen. Die­ser patho­lo­gisch irr­tüm­li­che Macht- und Besitz­an­spruch gegen­über der Part­ne­rin resul­tiert oft aus tra­di­tio­nel­len, patri­ar­cha­len, ver­al­te­ten und längst über­hol­ten Gesell­schafts­bil­dern, in denen die Chan­cen­gleich­heit von Frau­en und Män­nern noch immer nicht gege­ben ist.

Häus­li­che Gewalt ist auch ein gesell­schaft­li­ches Pro­blem: Wer Gewalt gegen Frau­en tole­riert oder still­schwei­gend hin­nimmt, macht sich zum Mit­tä­ter, zur Mit­tä­te­rin. Es geht dar­um, die Grund­la­gen für einen gleich­be­rech­tig­ten Umgang von Män­nern und Frau­en in unse­rer Gesell­schaft zu för­dern und for­dern. Wir müs­sen als Gesell­schaft dafür sor­gen, dass unse­re Kin­der von klein auf ler­nen, Kon­flik­te gewalt­frei zu lösen, dass die Gleich­be­rech­ti­gung von Frau­en und Män­nern eine Selbst­ver­ständ­lich­keit ist und All­tags­se­xis­men kei­nen Platz haben.

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut freu­en sich, dass so vie­le Poli­ti­ke­rIn­nen – u.a. die Bür­ger­meis­ter Egon Höll und Leo­pold Schil­cher und Ver­tre­te­rIn­nen fol­gen­der Ein­rich­tun­gen — Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum, Club Sor­op­ti­mist Bad Ischl, öffent­li­che Biblio­thek Bad Ischl, Bil­dungs­in­sti­tut für Erwach­se­nen­bil­dung, Woh­nen im Dia­log, Isla­mi­sche Glau­bens­ge­mein­schaft Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut, – und Pri­vat­per­so­nen ihrer Ein­la­dung gefolgt sind und ein weit­hin sicht­ba­res Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen gesetzt haben.