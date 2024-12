Seit dem Abend des 27. Dezem­ber 2024 läuft eine inten­si­ve Such­ak­ti­on nach einem 85-jäh­ri­gen Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Der demenz­kran­ke Seni­or wird ver­misst, nach­dem ihn sei­ne Fami­lie meh­re­re Tage nicht errei­chen konnte.

Der Ver­miss­te wur­de zuletzt am 25. Dezem­ber gegen 16 Uhr von einem sei­ner Söh­ne nach Hau­se gebracht. Als die Fami­lie in den fol­gen­den Tagen kei­nen Kon­takt zu ihm her­stel­len konn­te, wur­de am 27. Dezem­ber eine Anzei­ge erstattet.

Die dar­auf­hin ein­ge­lei­te­te Suche mobi­li­sier­te rund 120 Ein­satz­kräf­te, dar­un­ter Feu­er­wehr, das Rote Kreuz und die öster­rei­chi­sche Ret­tungs­hun­de­bri­ga­de. Auch die Poli­zei setz­te Droh­nen und einen Hub­schrau­ber mit Wär­me­bild­ka­me­ras ein, um das Stadt­ge­biet und ins­be­son­de­re das Wald­ge­biet, in dem der Mann regel­mä­ßig spa­zie­ren ging, abzusuchen.

Beschreibung des Vermissten

Der Gesuch­te ist 170 bis 175 cm groß, wiegt etwa 50 kg, hat grau­es vol­les Haar, einen Voll­bart und trägt eine Bril­le. Er war zuletzt mit einer dunk­len Hose, einer dunk­len Jacke und Halb­schu­hen beklei­det. Auf­grund sei­ner Demenz­er­kran­kung könn­te er ori­en­tie­rungs­los umherirren.

Hinweise an die Polizei

Die Behör­den bit­ten die Bevöl­ke­rung um Mit­hil­fe. Hin­wei­se zum Auf­ent­halts­ort des Ver­miss­ten kön­nen bei jeder Poli­zei­in­spek­ti­on oder über den Poli­zei­not­ruf 133 abge­ge­ben werden.

Quel­le: LPD OÖ