„Wir kön­nen mit der Bilanz des heu­ri­gen Floh­mark­tes voll­auf zufrie­den sein“ zieht Prä­si­dent Andre­as Wie­der eine erfreu­li­che Bilanz. „Obwohl in der Stadt ja auch der kom­mer­zi­el­le Floh­markt statt­ge­fun­den hat, wur­den wir fast über­rannt, das Getüm­mel war zeit­wei­se enorm und es wur­de erfreu­lich viel gekauft“. Ja und so wech­sel­te man­che Rari­tät und viel in Ehren Geal­ter­tes sei­nen Besit­zer, alle Abtei­lun­gen konn­ten sehr zufrie­den sein und das Lions Kuchen­büf­fet wur­de abso­lut leergekauft.

Der Lions Club dankt der Bevöl­ke­rung, die so vie­les ange­lie­fert hat und natür­lich allen Kun­den, die zuge­grif­fen haben. „Vor allem aber möch­te ich mich bei mei­nem Team bedan­ken“, meint Prä­si­dent Wie­der, „denn unse­re Lions­freun­de, ihre Part­ner, Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen und Freun­de haben tage­lang Groß­ar­ti­ges geleis­tet. Das tol­le Ergeb­nis für die Acti­vi­ty­kas­se ent­lohnt für die Stra­pa­zen, das gute Team­work för­dert das Gemein­schafts­ge­fühl im Club, der Floh­markt schweißt uns jedes Jahr aufs Neue zusam­men“ schließt der Lions Prä­si­dent zufrieden.