Poli­zis­ten der Inspek­ti­on Gmun­den ist ein Schlag gegen eine gewerbs­mä­ßig agie­ren­de Die­bes­ban­de gelun­gen. Neun Per­so­nen, dar­un­ter rumä­ni­sche Staats­bür­ger und eine 23-jäh­ri­ge Öster­rei­che­rin, wer­den ver­däch­tigt, in meh­re­ren Ein­kaufs­zen­tren in Ober­ös­ter­reich und Salz­burg Waren im Wert von über 25.700 Euro gestoh­len zu haben.

Die kri­mi­nel­len Akti­vi­tä­ten der Ban­de erstreck­ten sich über meh­re­re Mona­te. Ers­te Dieb­stäh­le wur­den Mit­te Juli 2024 in einem Ein­kaufs­park in Salz­burg ver­zeich­net. Ab Ende August ver­la­ger­ten die Täter ihre Aktio­nen auch nach Ober­ös­ter­reich, ins­be­son­de­re in Ein­kaufs­zen­tren in Gmun­den und Pasching. Ziel der Ban­de waren hoch­prei­si­ge Waren wie Mar­ken­klei­dung und Parfums.

Verbindung zu Millionenbetrug

Im Zuge der Ermitt­lun­gen des Lan­des­kri­mi­nal­amts Ober­ös­ter­reich stell­te sich her­aus, dass eini­ge der Täter auch an einem schwe­ren gewerbs­mä­ßi­gen Betrug im Jahr 2023 betei­ligt waren. Die­ser ver­ur­sach­te einen Scha­den von 2,5 Mil­lio­nen Euro.

Festnahmen und Durchsuchungen

Der ent­schei­den­de Durch­bruch gelang Mit­te Okto­ber 2024, als zwei der Täte­rin­nen auf fri­scher Tat ertappt und fest­ge­nom­men wur­den. Eine Durch­su­chung ihres Flucht­fahr­zeugs för­der­te gestoh­le­ne Par­fums zuta­ge. In Zusam­men­ar­beit mit wei­te­ren Poli­zei­in­spek­tio­nen in Brau­nau und Salz­burg wur­den gleich­zei­tig drei Wohn­ob­jek­te durch­sucht. Dabei konn­ten etwa 900 gestoh­le­ne Klei­dungs­stü­cke und 35 Par­fums sicher­ge­stellt werden.

Täter international vorbestraft

Eini­ge Mit­glie­der der Ban­de sind in Deutsch­land und Rumä­ni­en bereits wegen Dieb­stahls vor­be­straft. Gegen eine Beschul­dig­te besteht zudem ein Auf­ent­halts­ver­bot in Deutsch­land. Wäh­rend eine 35-jäh­ri­ge Rumä­nin wei­ter­hin in Unter­su­chungs­haft bleibt, wur­den die ande­ren Mit­glie­der auf frei­em Fuß angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ