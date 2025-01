„Kannst du nicht war ges­tern – heu­te ist Cir­cus“ heißt es auch 2025 wie­der in Bad Goi­sern. Dies­mal aller­dings mit erwei­ter­tem Pro­gramm für Jung und Alt.

Som­mer­cir­cus­wo­che für Kin­der von 6 bis 14 Jahren

Vom 28. Juli bis 2. August 2025 schlägt der Cir­cus Zapp­za­rap in Bad Goi­sern wie­der sein Cir­cus­zelt am Sport­platz bei der Musik­schu­le auf und ermög­licht rund 100 Kin­dern Talen­te in ver­schie­dens­ten Cir­cus­gen­res — von Akro­ba­tik bis Zau­bern — zu ent­de­cken oder wei­ter zu ent­wi­ckeln. Vor allem aber bie­tet die­se Woche wie­der jede Men­ge Spaß für Groß und Klein.

Zeit­ge­nös­si­scher Cir­cus in Bad Goisern

Im Som­mer 2025 wird „Goi­sern macht Cir­cus“ aber auch jede Men­ge Spaß und magi­sche Momen­te für Erwach­se­ne bie­ten. Der Ver­ein „Goi­sern macht Cir­cus“ möch­te den zeit­ge­nös­si­schen Cir­cus nach Bad Goi­sern brin­gen — eine inter­na­tio­nal erfolg­rei­che neue Kunst­form, die Akro­ba­tik, Tanz, Musik und unzäh­li­ge Spiel­ar­ten der Artis­tik umfasst. Zeit­ge­nös­si­scher Cir­cus ist gene­ra­tio­nen­über­grei­fend, bie­tet Unter­hal­tung und künst­le­ri­sches Pro­gramm glei­cher­ma­ßen und führt in die Welt der Kunst mit gro­ßen Emo­tio­nen, viel Humor und spie­le­ri­schen Bilderwelten.

An zwei Aben­den – dem 31. Juli und dem 1. August. — wer­den Ver­tre­te­rin­nen des öster­rei­chi­schen zeit­ge­nös­si­schen Cir­cus zwei her­vor­ra­gen­de Vor­stel­lun­gen bie­ten in denen Clow­ne­rie, Akro­ba­tik und Jon­gla­ge auf hohem Niveau das Publi­kum begeis­tern werden.

Nähe­re Infos fol­gen, blei­ben Sie gespannt!

Vor­stel­lun­gen:

Alle Eltern, Tan­ten, Onkel, Omas und Opas, Cir­cus­be­geis­ter­te und Neu­gie­ri­ge: bit­te den 31.Juli sowie den 1. und 2. August rot im Kalen­der anstrei­chen – hier wer­den Jung­ar­tis­tIn­nen und Pro­fis unter tosen­dem Applaus des begeis­ter­ten Publi­kums ihre Vor­stel­lun­gen bieten.

Wir freu­en uns auf eine groß­ar­ti­ge Woche!!!