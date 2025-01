„Fuck­up“ bedeu­tet umgangs­sprach­lich „Feh­ler“ oder „Miss­ge­schick“ – Din­ge, über die wir sel­ten oder ungern spre­chen. Ganz anders bei einer Fuck­up Night: Die­ses Event bie­tet genau die­sen Geschich­ten eine Büh­ne. Was 2012 in Mexi­ko begann, hat welt­weit Fuß gefasst und begeis­tert mitt­ler­wei­le in mehr als 300 Städ­ten die Zuschaue­rin­nen und Zuschauer.

Belin­da Mein­hart und Ingrid Rochelt, die Orga­ni­sa­to­rin­nen der ers­ten Fuck­up Night in Vöck­la­bruck, hat­ten das For­mat vor einem Jahr in Salz­burg ken­nen­ge­lernt. Für sie stand sofort fest: Das müs­sen wir nach Vöck­la­bruck brin­gen. Die Idee traf im Team von Frau in der Wirt­schaft nicht nur auf Gehör, son­dern auch auf Umset­zungs­kraft. Nur ein Jahr spä­ter fei­er­te die ers­te Fuck­up Night am 15. Jän­ner in Ober­ös­ter­reich Pre­mie­re – eine Ver­an­stal­tung, die durch die Koope­ra­ti­on mit Alek­san­dra Nage­le, erfah­re­ne Mode­ra­to­rin der Fuck­up Nights in Salz­burg, beglei­tet und mode­riert wurde.

„Wir haben für unse­re Fuck­up Night das Mot­to Fema­le Foun­ders gewählt“, erklärt Belin­da Mein­hart. „Denn Frau­en erhal­ten oft nicht genug Sicht­bar­keit. Die­ses Event zeigt, wie mutig Frau­en über Schei­tern und Feh­ler spre­chen. Sie gehen hier voran.“

Vier inspi­rie­ren­de Frau­en aus unter­schied­li­chen Bran­chen teil­ten ihre Geschich­ten mit dem Publi­kum im aus­ver­kauf­ten Saal des OKH Vöck­la­bruck – 150 Gäs­te lausch­ten den bewe­gen­den Erzählungen:

Bir­git, Life­coach und Men­to­rin, sprach über ihre ehr­gei­zi­gen Wachs­tums­plä­ne, die bei­na­he zur exis­ten­zi­el­len Kri­se führten.

Astrid, Unter­neh­mens­be­ra­te­rin, erzähl­te von ihrer Zeit als Inte­rims­ge­schäfts­füh­re­rin, in der sie nicht nur die Feh­ler ihrer Vor­gän­ger kor­ri­gie­ren muss­te, son­dern auch jah­re­lang mit Gering­schät­zung kämpfte.

Rein­gard berich­te­te von einem Online-Shit­s­torm, der durch ihren Feh­ler aus­ge­löst wur­de und den sie trotz aller Bemü­hun­gen nicht ein­däm­men konnte.

San­dra wur­de ihr „Baby“, wie sie ihr Mil­lio­nen­pro­jekt nennt, wäh­rend der Coro­na­kri­se gestri­chen. Aus per­sön­li­cher Eitel­keit, das weiß sie heu­te, kapi­tu­lier­te sie zu vor­schnell und kämpf­te zu wenig dafür, ihre Idee umzusetzen.

„Alle vier Frau­en haben viel aus ihren Feh­lern gelernt“, betont Ingrid Rochelt. „Eine wich­ti­ge Erkennt­nis ist auch, sie sich aus Scham nicht geöff­net und Unter­stüt­zung gesucht haben, obwohl hel­fen­de Hän­de näher waren, als sie dach­ten.“ Feh­ler­kul­tur bleibt eine Herausforderung.

Chris­ti­ne Schar­mül­ler, Bezirks­vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Vöck­la­bruck, zeig­te sich begeis­tert vom Erfolg der Ver­an­stal­tung: „Die Fuck­up Night hat ein­drucks­voll gezeigt, wie wich­tig es ist, das The­ma Feh­ler zu ent­ta­bui­sie­ren. Offen über Miss­erfol­ge zu spre­chen, stärkt nicht nur den Ein­zel­nen, son­dern auch die Gemeinschaft.“

Die aus­ver­kauf­te Ver­an­stal­tung stieß auf gro­ße Reso­nanz und war ein gelun­ge­ner Auf­takt für das For­mat in der Region.