Gos­au, 27. Jän­ner 2025. Vom 18. bis 25. Jän­ner 2025 gehör­te der Him­mel über Gos­au den gro­ßen Aben­teu­rern der Lüf­te. Heißluftballonfahrer:innen aus aller Welt tra­fen sich auch die­ses Jahr wie­der zur inter­na­tio­na­len Alpen­tro­phy, um ihr Kön­nen unter Beweis zu stel­len. Und wo sich die gro­ßen Bal­lon­fans die­ser Welt tref­fen, dür­fen die ganz Klei­nen natür­lich nicht feh­len. Des­halb mach­te sich eine Grup­pe an Kin­dern des evan­ge­li­schen Kin­der­gar­tens Gos­au auf zum Start­platz der bun­ten Luftgiganten.

Stau­nen am Startplatz

„Die Bal­lon­wo­che in Gos­au ist für die Kin­der ein abso­lu­tes High­light. Daher mach­ten wir gemein­sam einen Aus­flug zum Start­platz der Heiß­luft­bal­lo­ne. Die Kin­der hal­fen flei­ßig bei den Start­vor­be­rei­tun­gen mit und durf­ten sich sogar in eine Bal­lon­hül­le stel­len. Nach­dem der Bal­lon abflug­be­reit war, wünsch­ten wir den Fah­rern natür­lich ‚Glück ab und gut Land‘ und beob­ach­te­ten gespannt, wie der Heiß­luft­bal­lon abhob“, so Sil­ke Rei­sen­au­er, Lei­te­rin des evan­ge­li­schen Kin­der­gar­tens Gosau.