Ein Spek­ta­kel der Extraklasse

Strah­len­der Son­nen­schein und eisi­ge Tem­pe­ra­tu­ren beglei­te­ten das 10. Holz­knecht-Ski­jö­ring in Gos­au, das Motor­sport­fans aus Nah und Fern begeis­ter­te. Unter der Lei­tung von Obmann Andre­as Gams­jä­ger wur­de ein Event auf die Bei­ne gestellt, das inter­na­tio­na­le Auf­merk­sam­keit verdient.

Rasan­te Ren­nen und spek­ta­ku­lä­re Stürze

Rund hun­dert Motor­sport­ler mit ihren Moto­cross-Maschi­nen tra­ten mit ihren Part­nern auf Ski­ern in ver­schie­de­nen Klas­sen an. Die span­nen­den Wett­kämp­fe sorg­ten für Ner­ven­kit­zel, wäh­rend spek­ta­ku­lä­re, aber glimpf­lich ver­lau­fe­ne Stür­ze die Zuschau­er in Atem hiel­ten. Begeis­te­rung herrsch­te auf den Rän­gen, als jedes Team mit lau­tem Applaus ins Ziel fuhr. Ein Besu­cher schwärm­te: „Ein Traum­wet­ter in einer per­fek­ten Kulis­se im Gos­au­tal – das macht die­ses Ren­nen einzigartig!“

Flie­gen­de Unter­hal­tung in der Pause

Zwi­schen den Ren­nen sorg­ten die Fly­ing Bulls mit einer beein­dru­cken­den Fall­schirm­vor­füh­rung für Stau­nen. Beglei­tet wur­den sie von der BO-105C, einem für Kunst­flü­ge opti­mier­ten Hub­schrau­ber aus dem Jahr 1974, der mit sei­nen wag­hal­si­gen Manö­vern die Zuschau­er in sei­nen Bann zog.

Tri­um­phe und Sie­ger des Events

Einen Dop­pel­sieg in den Klas­sen „Offen“ und „MX2 – 150 und 250 ccm“ sicher­ten sich Jan vom Heu und Micha­el Gerg aus Wackers­berg in Bay­ern. Auch für Öster­reich gab es Erfolge:

85ccm: Gru­ber Lukas/Kreßl Chris­toph (Bad Goisern)

Gru­ber Lukas/Kreßl Chris­toph (Bad Goisern) Old­ti­mer (Maschi­nen bis Bj. 2003): Scha­bau­er Benjamin/Mayerhofer Juli­an (Zwettl)

Scha­bau­er Benjamin/Mayerhofer Juli­an (Zwettl) Quad (2‑Rad getrie­ben): Gams­jä­ger Klaus/Demmel Patrik (Gos­au)

Gams­jä­ger Klaus/Demmel Patrik (Gos­au) ATV (4‑Rad getrie­ben): Hub­ner Norbert/Wallner Jakob (Gos­au)

Ein gelun­ge­nes Event dank groß­ar­ti­gem Team

Ver­an­stal­ter Andre­as Gams­jä­ger zeig­te sich stolz und dank­bar: „Ohne die Hil­fe mei­ner über 40 Hel­fer wäre die­ses Event nicht mög­lich gewe­sen. Zudem gebührt allen Teil­neh­mern Respekt für ihre dis­zi­pli­nier­te und fai­re Fahr­wei­se!“ Die Sie­ger­eh­rung wur­de von Andre­as Gams­jä­ger, Bür­ger­meis­ter Mar­kus Schmaranz­er und Eis­speed­way-Star Fran­ky Zorn durchgeführt.

Ein Event mit Zukunft

Das Holz­knecht-Ski­jö­ring 2025 war ein vol­ler Erfolg und hat ein­drucks­voll gezeigt, dass der Motor­sport in Gos­au lebt. Die Begeis­te­rung der Teil­neh­mer und Zuschau­er lässt schon jetzt die Vor­freu­de auf die nächs­te Aus­ga­be steigen.

Die gesam­ten Ergeb­nis­se fin­det man dem­nächst unter https://www.rabenkogel.at