Ein Hoch auf unse­re Mann­schaft bei der Vier­schan­zen­tour­nee – was für ein Erfolg! Alle Ath­le­ten haben ein­mal klein ange­fan­gen, selbst ein Ste­fan Kraft oder ein Dani­el Tsch­ofe­nig. Auch die öster­rei­chi­schen Damen zei­gen inter­na­tio­nal Höchst­leis­tun­gen und bewei­sen, dass sie auf höchs­tem Niveau mit­hal­ten kön­nen. All die­se Leis­tun­gen begin­nen im Brei­ten­sport und spie­geln das Enga­ge­ment der Ver­ei­ne in der Kin­der- und Jugend­för­de­rung wider. Auch das ASVÖ Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut leis­tet her­vor­ra­gen­de Jugend­ar­beit und plat­ziert jedes Jahr wie­der eini­ge Ath­le­ten in den öster­rei­chi­schen Leis­tungs­zen­tren! Ein her­vor­ra­gen­des Trai­ner­team rund um unse­re Welt­cup-Sprin­ge­rin Eli­sa­beth Rau­da­schl küm­mert sich um die Stars von mor­gen und trai­nie­ren die jun­gen Ath­le­ten zunächst auf klei­ne­ren Schan­zen, sowohl im Som­mer als auch jetzt im Win­ter. Obwohl die­ser Sport im ers­ten Augen­blick gefähr­lich anmu­tet, ist das Ver­let­zungs­ri­si­ko rela­tiv gering. Bei Trai­nings­ein­hei­ten in der Turn­hal­le wer­den Gleich­ge­wicht, Koor­di­na­ti­on, Kräf­ti­gung und Kon­di­ti­on für die Best­leis­tun­gen auf der Schan­ze und auf der Lang­lauf­loi­pe trai­niert. Es erstaunt sowohl Eltern als auch die Trai­ner, wie schnell und mutig die jun­gen Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen Fort­schrit­te machen und sich von Ein­heit zu Ein­heit stei­gern. Auch Spaß und Team­buil­ding darf nie­mals zu kurz kom­men, so wer­den Spie­le gespielt, Wan­de­run­gen unter­nom­men und bei­spiels­wei­se Aus­flü­ge in die Tram­po­lin­hal­le unter­nom­men. So ist die Zeit im Schi­sprung­ver­ein nicht nur eine ambi­tio­nier­te Aus­bil­dung, son­dern vor allem eine Lebens­schu­le und för­dert den Team­geist und Disziplin.

Da das Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut die­ses Jahr vor­aus­sicht­lich eini­ge Ath­le­ten in öster­rei­chi­sche nor­di­sche Leis­tungs­zen­tren über­ge­ben wird, wer­den Trai­nings­plät­ze frei und es kann beson­ders auf Neu­ein­stei­ger Rück­sicht genom­men wer­den. Übli­cher­wei­se begin­nen die jun­gen Ath­le­ten zwi­schen 6 und 10 Jah­ren, haben Spaß am Win­ter­sport und bewe­gen sich ger­ne in der Natur. Auf einer her­vor­ra­gend prä­pa­rier­ten 5 Meter Schan­ze wer­den die ers­ten Sprün­ge – noch mit Alpin­ski – pro­biert. Wenn alles gut funk­tio­niert stellt der Ver­ein eine Ski­sprung­aus­rüs­tung zur Ver­fü­gung und dem Weg zum Star steht „fast“ nichts mehr im Weg.

Nächs­tes Schnup­per­trai­ning ist am 7. Febru­ar 2025 bei den Kalm­berg­schan­zen (Rodel­bahn) Bad Goi­sern ab 17 Uhr und am 8. Febru­ar um 13 Uhr! Wir freu­en uns auf dei­ne Anmeldung!

Wer? Kin­der zwi­schen 5 und 10 Jah­ren mit Skierfahrung

Was? Ski, Ski­schu­he, Helm, Hand­schu­he, Motivation

Anmel­dung: peerich@gmx.at oder 0650 – 6705567

Alle wei­te­ren Infos rund ums Team auch unter: www.nordicskiteam.at

Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Hinzenbach

Am 30.12. 2024 fan­den in Hin­zen­bach die Lan­des­meis­ter­schaf­ten der Ski­sprin­ger und Nor­di­schen Kom­bi­nie­rer statt.

Unse­re Jungadler/innen zeig­ten wie­der ihr Kön­nen und konn­ten sich her­vor­ra­gend platzieren:

Ins­ge­samt 4 Lan­des­meis­ter­ti­tel (Lukas Rei­ter, Sebas­ti­an Rei­ter, Simon Steinacher, Sebas­ti­an Reiter(Kombi)) gehen ins Salz­kam­mer­gut! Herz­li­chen Glück­wunsch! Kom­plet­tiert wur­den die Lan­des­meis­ter­ti­tel durch 4 Vize­meis­ter­ti­tel (Romy Pogo­da (Sprunglauf+NK), Lau­ra Stein­mau­rer und Simon Steinacher).

Alle ande­ren hat­ten teil­wei­se mit den Bedin­gun­gen oder der star­ken Kon­kur­renz zu kämp­fen, beleg­ten aber her­vor­ra­gen­de Plät­ze – noch immer im Spitzenfeld.

Felix Lich­ten­eg­ger schramm­te knapp am Podest vor­bei, Jakob Que­hen­ber­ger, Leo Pogo­da und Rapha­el Nau­mann kämpf­ten gegen eine sehr star­ke Kon­kur­renz aus Hin­zen­bach und Höhn­hart. Adri­an Kron­ner­wet­ter, Xaver Schus­ter­bau­er und Lorenz Pod­lip­nik zeig­ten bereits auf der 47 Meter Schan­ze ihr Kön­nen, hat aber für die Podest­plät­ze nicht ganz gereicht.

Wir als Team sind trotz­dem sehr stolz auf euch und wün­schen euch alles Gute für den Ener­gie AG OÖ Lan­des­cup in Bad Goi­sern am 15. und 16. Febru­ar 2025, zu dem ich recht herz­lich ein­la­den will. Start um 9 Uhr 30 bei den Kalm­berg­schan­zen Bad Goi­sern. Ein span­nen­der Wett­be­werb ist garan­tiert und auch für das leib­li­che Wohl wird bes­tens gesorgt! Wir freu­en uns auf euch!