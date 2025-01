Drei Feu­er­weh­ren beschäf­tig­te am Mitt­woch ein Dach­stuhl­brand an einem Gebäu­de in Gmun­den. Die Feu­er­wehr stand mit Dreh­lei­ter und Tele­s­kop­mast­büh­ne im Ein­satz, um die Flam­men zu bekämpfen.

Der Brand ist am Mitt­woch­vor­mit­tag im Dach­be­reich eines Gebäu­des in Gmun­den aus bis­her noch unbe­kann­ter Ursa­che aus­ge­bro­chen. Ein­satz­kräf­te drei­er umlie­gen­der Feu­er­weh­ren, samt Dreh­lei­ter und Tele­s­kop­mast­büh­ne stan­den im Ein­satz, um den Brand im Dach­be­reich zu bekämp­fen. Auf­grund der Hit­ze platz­ten anfangs immer wie­der Dach­schin­deln im Bereich des Giebels.

Die Ein­satz­kräf­te konn­ten den Brand dann aber offen­sicht­lich ein­däm­men und zu den Glut­nes­tern im Dach­be­reich — dazu zählt auch eine Art klei­ner Turm — vor­drin­gen. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men. Ver­letzt wur­de niemand.

Die Traun­stein­stra­ße war im Bereich der Ein­satz­stel­le für meh­re­re Stun­den gesperrt. Auf­grund der ört­li­chen Gege­ben­hei­ten — eine Umlei­tung ist nicht mög­lich — muss­ten die Fahr­zeu­ge die Dau­er der Sper­re abwarten.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber