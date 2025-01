In Grün­au im Alm­tal ist Mitt­woch­früh ein Rad­la­der bei Streu­ar­bei­ten durch eine Holz­pas­sa­ge ein­ge­bro­chen und im Gra­ben gelan­det. Die Feu­er­wehr stand mit einem Kran im Bergeeinsatz.

“Ein ca. 20 Ton­nen schwe­rer Rad­la­der war mit Streu­ar­bei­ten beschäf­tigt, als er eine nicht ersicht­li­che, mit Eis und Schnee bedeck­te Holz­pas­sa­ge pas­sier­te, wel­che in sich zusam­men­brach. Der Rad­la­der stürz­te somit in den Gra­ben, tou­chier­te mit der Füh­rer­ka­bi­ne einen Trans­for­ma­tor und blieb in die­ser miss­li­chen Lage ste­hen. Der Fah­rer wur­de zum Glück nicht verletzt.

Das Bau­fahr­zeug wur­de vor­ab durch die Feu­er­wehr gegen wei­te­res Abrut­schen gesi­chert. Mit dem Kran­fahr­zeug wur­de die Haupt­last im vor­de­ren Bereich des Fahr­zeu­ges ange­ho­ben, zeit­gleich wur­de an der Hin­ter­ach­se die Hub­ar­beit von Hebe­kis­sen unter­stützt. Im Anschluss konn­te das schwe­re Fahr­zeug mit zwei Seil­win­den von Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen auf siche­ren Unter­grund gezo­gen wer­den. Die Strom­ver­sor­gung muss­te für die­se Arbei­ten ca. eine Stun­de lang abge­schal­tet wer­den, da mit dem Haupt­arm des Kran­fahr­zeu­ges im Gefah­ren­be­reich gear­bei­tet wur­de. Dadurch war auch ein Betrieb der Seil­bahn nicht mög­lich”, berich­tet die Feu­er­wehr Grün­au im Almtal.