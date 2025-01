LAA­KIR­CHEN. Bei der 44. Laa­kirch­ner Tisch­ten­nis-Stadt­meis­ter­schaft kämpf­ten rund 70 Sport­be­geis­ter­te – dar­un­ter 40 Schü­ler und Jugend­li­che – um die begehr­ten Medail­len und den Wan­der­po­kal. Der Stadt­meis­ter­ti­tel ging an Lukas Huber.

Das in einer Koope­ra­ti­on von Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen und ASKÖ Stey­rer­mühl orga­ni­sier­te Tur­nier wur­de in zehn Klas­sen aus­ge­tra­gen. Bei den Final­spie­len der Jugend-Bewer­be am Vor­mit­tag sieg­ten Jakob Waldl über Niklas Pram­has sowie Mere­di­ne Cetin­ka­ya über Marie Win­disch­bau­er. Den Schü­ler B Bewerb gewann Fer­di­nand Migl­bau­er, das Schü­ler Dop­pel konn­ten Jakob Waldl und Georg Schmal­wie­ser für sich ent­schei­den. Im Jugend Bewerb ging der Sieg an Jonas Schöfbänker.

Den Haupt­be­werb am Nach­mit­tag gewann im span­nen­den Fina­le Lukas Huber gegen Chris­ti­an Schall­mei­ner, er hol­te sich damit sei­nen ers­ten Stadt­meis­ter­ti­tel. Der Sieg im B Bewerb ging an Her­bert Lahn­in­ger. Im Dop­pel setz­ten sich Franz Pesen­dor­fer und Andre­as Roit­ner an die Spit­ze, bei den Senio­ren sieg­te Sez­gin Cetin­ka­ya, und den Hob­by Bewerb gewann Ste­phan Groß.

Bei der Sie­ger­eh­rung der Jugend bedank­te sich Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger bei Tur­nier­lei­ter Wal­ter Neu­ho­fer und sei­nem Team für die gute Orga­ni­sa­ti­on und freu­te sich über die beson­ders gro­ße Teil­nah­me der Jugend am Turnier.

Die Sie­ger­eh­rung der Erwach­se­nen beglei­te­te Bür­ger­meis­ter Feicht­in­ger gemein­sam mit Sport­re­fe­rent Ing. Ste­fan Holz­leit­h­ner, BSc, MSc, der fei­er­lich den Wan­der­po­kal an Lukas Huber überreichte.

Wei­te­re Ergeb­nis­se und Fotos auf www.laakirchen.at