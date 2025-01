Der Par­ty- und Faschings­ball der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Wir­ling hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu einem Fix­punkt im Fasching der Regi­on ent­wi­ckelt. Auch in die­sem Jahr war der Ball im Feu­er­wehr­haus in Wir­ling wie­der enorm gut besucht und ein gro­ßer Erfolg. Im Erd­ge­schoss war­te­te wie­der gemüt­li­che Unter­hal­tung mit der Musik­grup­pe M&Ms und Ver­pfle­gung mit Speis und Trank auf die Besu­cher. Im Ober­ge­schoss war Par­ty pur mit DJ ange­sagt. Die Par­ty stand wie­der unter dem Mot­to „Black Light Par­ty“, das sich auch in den Out­fits der zahl­rei­chen Hel­fer wider­spie­gel­te. Die Gäs­te des Balls besuch­ten wie­der mit den ver­schie­dens­ten und krea­tivs­ten Kos­tü­men den Wir­lin­ger Ball.

Feu­er­wehr­kom­man­dant Micha­el Grei­ner blickt zufrie­den auf den Faschings­ball zurück: „Wir kön­nen mehr als zufrie­den mit dem Ablauf des Balls sein. Mög­lich ist die Abwick­lung nur durch ein gro­ßes Team an Feu­er­wehr­mit­glie­dern und Hel­fe­rin­nen und Hel­fer. Bei denen darf ich mich ganz herz­lich bedan­ken. Zudem dan­ke ich den Gäs­ten unse­res Balls für ihr zahl­rei­ches Mit­fei­ern und für das über­wie­gend dis­zi­pli­nier­te Ver­hal­ten. Wir freu­en uns schon wie­der auf den Ball im Jahr 2026.“