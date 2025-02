Eine Zivil­strei­fe der Poli­zei hat am spä­ten Sonn­tag­abend in Wels einen LKW-Len­ker gestoppt. Der Len­ker aus dem Bezirk Gmun­den war mit 118 Kilo­me­tern pro Stun­de im 70er und noch dazu alko­ho­li­siert unterwegs.

Eine zivi­le Poli­zei­strei­fe führ­te am spä­ten Sams­tag­abend Laser­mes­sun­gen auf der B137 Inn­viert­ler Stra­ße in Wels durch. Gegen 23:45 Uhr wur­de dabei ein LKW mit einer Geschwin­dig­keit von 122 km/h erfasst. Nach Abzug der Mess­to­le­ranz lag die tat­säch­li­che Über­schrei­tung bei 118 km/h – in einem Bereich, in dem maxi­mal 70 km/h erlaubt sind.

Kontrolle offenbart Alkoholkonsum

Die Beam­ten nah­men dar­auf­hin die Ver­fol­gung des Fahr­zeugs auf und stopp­ten es wenig spä­ter. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Len­ker, ein 42-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den, unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test fiel posi­tiv aus.

Weiterfahrt untersagt

Auf­grund der mas­si­ven Ver­kehrs­über­tre­tun­gen wur­de dem LKW-Len­ker die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Die Poli­zei nahm den Fahr­zeug­schlüs­sel vor­läu­fig ab und lei­te­te ent­spre­chen­de Maß­nah­men ein.

Quel­le: LPD OÖ