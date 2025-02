Mit einem star­ken 6:1‑Sieg beim HC Kuf­stein mach­ten die Sharks Gmun­den die 0:4‑Niederlage aus dem ers­ten Vier­tel­fi­nal­spiel wett und zogen sen­sa­tio­nell ins Halb­fi­na­le der ÖEL ein. Am 22. Febru­ar war­tet nun der EV Lust­en­au – ein ech­tes Top-Duell in der MUKI Eisarena.

Der Traum wur­de Wirk­lich­keit. Am Sams­tag 15.2.2025 muss­ten die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den im zwei­ten Vier­tel­fi­nal­spiel der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga aus­wärts beim HC KUFSTEIN/Tirol antre­ten. Nach der 0:4 Nie­der­la­ge im Heim­spiel letz­te Woche war dies eine kaum lös­ba­re Auf­ga­be beim Tabel­len­zwei­ten der West­grup­pe im Grund­durch­gang. Bei einer gewal­ti­gen Zuschau­er­an­zahl von knapp 1200 Eis­ho­ckey begeis­ter­ter Fans, dar­un­ter auch die treu­en Fans der Gmund­ner Haie betra­ten bei­de Mann­schaf­ten das Eis.

Und von Anfang an sah man zwei fest ent­schlos­se­ne Teams um den Auf­stieg ins Halb­fi­na­le fig­then. Chan­cen auf bei­den Sei­ten, Glanz­pa­ra­den der bei­den Tor­hü­ter, ras­si­ges, kör­per­be­ton­tes aber fai­res Eis­ho­ckey wur­de gebo­ten. In Minu­te 10:22 war es soweit, Bas­ti­an SZIE­BER ver­wer­te­te ein per­fek­tes Zuspiel zum 0:1 für die Sharks. Erst­mals Füh­rung der Gäs­te aus dem Salz­kam­mer­gut. Die Uhr zeig­te 18:42 als Marc-And­re Dori­on die Hart­gum­mi­schei­be unhalt­bar im Tor der Hau­us­herrn zum 0:2 ver­senk­te. Dies war auch der Pau­sen­stand nach 20. Minuten.

1 of 10 - +

Fest ent­schlos­sen kehr­ten die Cracks wie­der auf‘s Eis zurück. Nur eine Minu­te gespielt war es Eli­as Kol­ler, der den Puck zum 0:3 für die Gmund­ner Haie ein­schoss. in Minu­te 28:03 folg­te durch Mathi­as Hai­böck sogar das 0:4 für die Sharks. Trotz vie­ler Sturm­läu­fe von Kuf­stein und Gmun­den gab es Dank bei­der Goa­lis kei­nen wei­te­ren Tref­fer mehr und so lau­te­te der Spiel­stand nach 40 Minu­ten 0:4 für die Cam4Dent Sharks Gmun­den. Dies bedeu­te­te die 0:4 Nie­der­la­ge in Gmun­den war aus­ge­gli­chen und jetzt ging es wirk­lich um‘s Ganze.

Zwei Minu­ten im letz­ten Drit­tel gespielt muss­te ein Shark für 2 Minu­ten in die Kühl­box und das nutz­ten die Gast­ge­ber durch Her­bert Stei­ner zum 1:4 Spiel­stand. Nun nahm die Par­tie noch­mals an Geschwin­dig­keit zu. Kuf­stein warf alles in‘s Spiel, kamen auch zur guten Chan­cen, die aber beim her­vor­ra­gen­den Tor­mann Luka Grac­nar der Sharks zu Nich­te gemacht wur­den. Ein per­fekt auf­ge­bau­ter Spiel­zug bei den Hai­en nutz­te Bas­ti­an Szie­ber mit sei­nem zwei­ten Tref­fer zum 1:5 für Gmun­den in der 54. Spiel­mi­nu­te. Nur 30 Sekun­den spä­ter ver­wer­te­te Lau­rens Ober den Assist von Albin Schus­ter zum 1:6. Die letz­ten 5,5 Minu­ten waren nichts für schwa­che Ner­ven. Die Sharks wehr­ten alle Angriffs­ver­su­che ab und auch das Her­aus­neh­men des Kuf­stein Goa­lis brach­te kei­nen Erfolg. Die Sen­sa­ti­on war per­fekt, die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den haben es doch geschafft und durch den 6:1 Erfolg im zwei­ten Vier­tel­fi­na­le den Auf­stieg in das Halb­fi­na­le in der ÖEL fixiert.

„Mein Team hat heu­te rich­tig gutes Play off Eis­ho­ckey gezeigt, genau das, was ich vor Beginn des ent­schei­den­den Spie­les ver­langt habe. Mit Team­geist, guter Defen­si­ve und schnel­ler Offen­si­ve haben sie einen ver­dien­ten Sieg ein­ge­spielt und das Halb­fi­na­le erreicht. Die Show geht wei­ter, Aus­ras­ten gibt es kei­nes, es war­ten noch schwe­re Spie­le in der Zukunft. Zum heu­ti­gen Sieg gra­tu­lie­re ich mei­nen Cracks natür­lich herz­lich und bedan­ke mch bei den Geg­nern für die fai­re Par­tie. Jetzt gilt der Fokus auf kom­men­den Sams­tag 22.2.2025 beim Halb­fi­na­le Heim­spiel in der MUKI Eis­are­na Gmun­den mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr gegen EV Lust­en­au, den Sie­ger der Vor­run­de West. Das wird wohl das Spiel der Spie­le. Sichert Euch recht­zei­tig einen Platz in der Muki Eis­are­na und fül­len wir die Hal­le! Das gesam­te Shark Team freut sich auf Dein/Euer Kommen.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS