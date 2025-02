Bei den gemein­sam mit den Bun­des­län­dern Salz­burg und Nie­der­ös­ter­reich in der Lin­zer Eis­hal­le aus­ge­tra­ge­nen Lan­des­meis­ter­schaf­ten am Wochen­en­de (8.- 9.2.2025) konn­ten die Sportler*innen des Gmund­ner Eis­lauf­ver­eins ein gran­dio­ses Ergeb­nis erreichen.

Marie Födin­ger (14J.) lief in der Jugend­klas­se mit einer wun­der­bar gelau­fe­nen Kür mit tech­ni­scher Best­no­te der Grup­pe zu Sil­ber. Außer­dem konn­te sie auch in der Grup­pen­wer­tung den 2. Rang bele­gen. Aus­ge­zeich­net prä­sen­tier­ten sich die Gmund­ne­rin­nen auch in der Schü­ler­klas­se mit 13 Kon­kur­ren­tin­nen: Lara Gries­ho­fer (10J.) sicher­te sich mit einer Top­leis­tung Sil­ber und Grup­pen­zwei­te, über­zeu­gen konn­ten auch Marie Mit­ter­bau­er (11J.) mit Rang 4, Zaya Rum­plmayr (12J.) und The­re­sa Eck­lbau­er (11J.) mit den Rän­gen 5 und 6 in der Landeswertung.

In der mit 18 Teil­neh­me­rin­nen sehr stark umkämpf­ten Kate­go­rie Basic Novice sicher­ten sich mit aus­ge­zeich­ne­ten Leis­tun­gen Poli­na Zeci­ri (10J.) den Lan­des­meis­ter­ti­tel und Phil­ip­pa Lang (10J.) den Vize-Lan­des­meis­ter­ti­tel, Lea Pfaff (14J.) konn­te sich mit ihrer stim­mi­gen Kür Bron­ze sichern. Mit den Rän­gen 5 und 7 konn­ten Hele­na Gir­tel­schmid (10J.) und Nel­ly Hag­mair (13J.) gute Plat­zie­run­gen erreichen.

Auch im Bun­des­län­der­ver­gleich S‑OÖ-NÖ sicher­ten sich Poli­na Zeci­ri und Phil­ip­pa Lang den 1. und 2. Platz.

Als ein­zi­ge Gmund­ner Star­te­rin in der Leis­tungs­klas­se Pre-Novice lief Katha­ri­na Fer­ra­ri (9J.) mit einem gelun­ge­nen Pro­gramm auf Rang 4.

Vale­rie Rutt­mann (9 J.) und Pau­la Fischer (8 J.) sicher­ten sich in der Kate­go­rie Juve­ni­le mit schön gelau­fe­nen Küren Gold und Sil­ber. Vale­rie konn­te außer­dem den Grup­pen­sieg für sich gewinnen.

Unse­re jüngs­ten Star­te­rin­nen in der Grup­pe Pre-Juve­ni­le, Ade­le Schier­mair (6J.) und Geor­gia Rum­plmayr (7J.) konn­ten mit den Rän­gen 8 und 9 in der Lan­des­wer­tung gute Erfah­run­gen machen.

Über­zeu­gend prä­sen­tier­ten sich die Gmund­ner Starter*innen in den Mixed-Kate­go­rien: So erkämpf­ten sich Lilith Kalß (10J.) und Anika Wies­hai­der (12J.) in der Kate­go­rie 1B Sil­ber und Bron­ze. In der Grup­pe 2B konn­te Kon­rad Kla­dek (14J.) Gold für sich ent­schei­den. Char­lot­te Mühl­bach­ler (11J.) und Pau­li­na Quart­em­ber (11J.) freu­en sich über die Rän­ge 4 und 5.