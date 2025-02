Bei Wald­ar­bei­ten in Kirch­ham wur­de ein Mann von einem Baum­stamm getrof­fen und schwer ver­letzt. Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tung und Not­arzt­hub­schrau­ber eil­ten zur Hilfe.

Einsatz in unwegsamem Gelände

Am Sams­tag­nach­mit­tag, dem 8. Febru­ar 2025, kam es in einem Wald­stück am Feich­ten­berg in Kirch­ham (Bezirk Gmun­den) zu einem schwe­ren Forst­un­fall. Ein 50-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den führ­te gegen 14:45 Uhr Arbei­ten im Wald durch, als ihm beim Abtrans­port der Baum­stäm­me ein Stamm auf das Bein flog.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Auf­grund der schwie­ri­gen Lage des Unfall­orts wur­den zwei Feu­er­weh­ren zur Per­so­nen­ret­tung in unweg­sa­mem Gelän­de alar­miert. Auch die Ret­tung sowie der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 stan­den im Einsatz.

Hubschraubertransport ins Krankenhaus

Die Ein­satz­kräf­te konn­ten den Schwer­ver­letz­ten rasch ret­ten und zur wei­te­ren Ver­sor­gung an das Team des Not­arzt­hub­schrau­bers über­ge­ben. Er wur­de mit schwe­ren Bein­ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflogen.

Quel­le: LPD OÖ